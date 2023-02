FC Schalke 04: Profi am Boden – hat er überhaupt noch eine Chance?

Seit Thomas Reis Trainer beim FC Schalke 04 ist, hat sich das Team deutlich stabilisiert. Auch wenn der S04 weiterhin auf Platz 18 steht und die Abstiegssorgen nicht kleiner werden, tritt Königsblau ganz anders auf als noch unter Frank Kramer.

Nach der Trainerentlassung von Frank Kramer hat sich beim FC Schalke 04 einiges getan. Viele Spieler spielen deutlich besser und konstanter unter dem neuen Trainer. Andere bekommen unter Reis nicht mehr viel Spielzeit. Besonders ein Sommer-Neuzugang scheint in diesen Wochen komplett außen vor zu sein.

FC Schalke 04: Teures Missverständnis?

Tobias Mohr galt als einer der vielversprechendsten und spannendsten Transfer im Sommer. Er wechselte für 1,1 Millionen Euro vom FC Heidenheim ins Ruhrgebiet. Für den klammen Pott-Klub eine ganze Menge Geld für einen Zweitliga-Spieler. Mit Heidenheim spielte Mohr eine furiose letzte Saison. Er absolvierte 33 von 34 Zweitliga-Partien für den FCH und kam auf 15 Torbeteiligungen. Am Ende stand der FCH auf einem guten sechsten Platz.

Dementsprechend groß waren die Hoffnung als S04 den Transfer des 27-Jährigen bekannt gab. Vor allem auf seine hohe Schnelligkeit und seinem starken linken Fuß freuten sich die Fans von Blau-Weiß. Doch der Durchbruch des gebürtigen Aacheners lässt weiterhin auf sich warten. Mohr überzeugte bisher viel zu selten. Im vergangenen Jahr gehörte der Linksaußen noch mehr oder weniger zum Stammpersonal. Er kam auf 11 Einsätze in der Bundesliga, dabei gelangen ihm jedoch nur zwei Assists. Der Linksfuß profitierte auch von der Verletzung Ouwejans. Mohr kam in den meisten Spielen als Linksverteidiger zum Einsatz.

Seit dem Trainerwechsel von Frank Kramer zu Thomas Reis scheint Mohr immer seltener eine echte Alternative zu sein. Im neuen Jahr kommt er lediglich auf zehn Minuten, zuletzt stand der Offensivspieler dreimal überhaupt nicht im Kader. Eine deutliche Ansage vom S04-Coach.

S04: Große Konkurrenz für Mohr

Ein Grund dafür ist die Vielzahl von Spielern für die Außenpositionen. Im System von Reis ist lediglich für zwei Flügelstürmer Platz. „Die Konkurrenz in der Offensive ist groß. Wir haben Soichiro Kozuki, Tim Skarke, Kenan Karaman und Marius Bülter für diese Positionen. Man kann halt nicht sechs offensive Außen mit in den Kader nehmen“, erklärte Reis gegenüber der WAZ. Harte Worte, die jedoch zeigen, dass es Mohr im Moment an einiges fehlt. „Tobi ist immer bemüht, das Engagement kann ich ihm nicht absprechen.“ Aktuell fehlt es dem Ex-Heidenheimer aber am nötigen Zug zum Tor, an Flanken-Präzision und an Effektivität. „Daran muss er weiter arbeiten“, so Reis.

Tobias Mohr hatte sich seine erste Saison bei S04 wahrscheinlich ganz anders im Kopf zurechtgelegt. Er wollte unbedingt die große Chance, Bundesliga zu spielen, nutzen. Nach über einem halben Jahr schaffte er dies nicht wirklich. Der schnelle Flügelspieler ist momentan komplett außen vor. Geht das so weiter, ist es gut möglich, dass Kapitel Tobias Mohr bei S04 nach nur einem Jahr im Sommer wieder vorbei ist.