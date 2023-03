FC Schalke 04: Ex-Talent greift nach dem Titel – mit IHM hatte kaum jemand mehr gerechnet

Der FC Schalke 04 kann in der laufenden Länderspielpause noch einmal Luft holen, bevor es in den Saisonendspurt geht. In den vergangenen neun Spielen wird das Team von Thomas Reis einen langen Atem brauchen, um in dem harten und spannenden Abstiegskampf bestehen zu können. Der Klassenerhalt wäre ein Riesen-Erfolg, an den vor ein paar Wochen noch nicht zu denken war.

Im Gegensatz zum FC Schalke 04 kämpft ein Ex-Talent der Knappen um einen Titel statt um den Klassenerhalt. Timon Wellenreuther konnte beim S04 nicht wirklich überzeugen, bei seinem neuen Team trumpft er nun groß auf und steht vor einem Riesen-Überraschungserfolg.

FC Schalke 04: Dritter Meistertitel der Vereinsgeschichte?

In der niederländischen Eredivisie bahnt sich eine große Überraschung an. Im kommenden Mai könnte das erste Mal seit 2017 ein anderes Team als Rekordmeister Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven die Krone des niederländischen Fußballs aufgesetzt bekommen. Damals gewann Feyenoord Rotterdam die Meisterschaft – so könnte es auch dieses Jahr wieder kommen. Rotterdam steht mit sechs Punkten Vorsprung vor Amsterdam auf Platz Eins und ist auf dem besten Weg, die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu gewinnen.

Mittendrin im Kampf um den Titel ist ein Ex-Talent des FC Schalke 04. Timon Wellenreuther steht bei Feyenoord als Nummer Eins zwischen den Pfosten und hilft dem Team als großen Rückhalt. Besonders kurios: Wellenreuther ist mehr oder weniger durch Zufall zur Nummer Eins der Niederländer geworden. Der Ex-Schalker war nach seiner Leihe zu Rotterdam zunächst nur als Back-Up eingeplant. Nur wegen einer schweren Verletzung des eigentlichen Stammkeepers, Justin Bilow, rückte der 27-jährige Deutsche in die Startelf. Seither liefert er große Leistungen und begeistert nicht nur seine Teamkollegen, sondern auch die Fans.

Timon Wellenreuther steht kurz vor dem Gewinn der niederländischen Meisterschaft. Das wäre ein Riesen-Erfolg für den Ex-Schalker. Foto: IMAGO

Nun könnte sich Wellenreuther bei dem niederländischen Traditionsverein also unsterblich machen. Mit dem Gewinn der Meisterschaft würde der gebürtige Karlsruher als Meister-Keeper in die Vereinsgeschichte eingehen. Dann wäre die Chance auch relativ hoch, dass sein jetziger Verein die vereinbarte Kaufoption zieht und dem ehemaligen Schalker eine langfristigere Perspektive bietet. Stand jetzt kehrt er mit Ablauf der Saison zu seinem Stammverein, dem RSC Anderlecht, zurück.

Teil der legendären Nacht in Madrid

Beim FC Schalke 04 konnte sich Wellenreuther indessen nicht durchsetzen. Der Torhüter kam aus der Jugend des Karlsruher SC in den Ruhrpott und wollte perspektivisch die Nummer Eins auf Schalke werden. Das gelang ihm jedoch nicht. Dennoch wird Wellenreuther immer ein Teil der Geschichte des S04 bleiben. Denn der damals 19-Jährige stand bei dem legendären 4:3-Erfolg von Königsblau bei Real Madrid im Tor. In dem Achtelfinal-Rückspiel im Bernabéu fehlte Blau-Weiß lediglich ein Tor, um die Königlichen aus dem Wettbewerb zu werfen. Bis heute ist es einer der größten Europapokal-Nächte der Vereinsgeschichte. Die meisten Schalker werden heute noch von diesem Spiel träumen.

Danach wurde es allerdings relativ still um Wellenreuther. Er konnte sich nicht wirklich durchsetzen und verließ 2017 Schalke 04. Über den RCD Mallorca, Willem II und dem RSC Anderlecht landete 27-Jährige nun also bei Feyenoord Rotterdam. Dort kämpft er übrigens nicht nur um die niederländische Meisterschaft, sondern auch um den Einzug in das Halbfinale der Europa League. Im Viertelfinale des Wettbewerbs trifft er mit Rotterdam auf den AS Rom.

Timon Wellenreuther könnte im Mai also einer der großen Helden von Rotterdam werden. Damit hätte wohl keiner, ihn selbst eingeschlossen, mit gerechnet. Umso schöner, dass dem Ex-Schalker nach durchwachsenen letzten Jahren nun ein großer Erfolg bevorsteht, der seiner Karriere einen großen Schub geben könnte.