FC Schalke 04: Der große Traum einer S04-Rückkehr – für Ex-Talent Becker wäre es „eine große Ehre“

Jeder Fan des FC Schalke 04 hat noch die Bilder von der Abstiegssaison im Kopf. Königsblau verlor bei Arminia Bielefeld, ein weinender Timo Becker saß nach der Partie auf der Ersatzbank und musste getröstet werden.

Das einstige Talent war einer der wenigen Lichtblicke beim FC Schalke 04. In der 2. Bundesliga kam er jedoch kaum mehr zum Zug, suchte im Winter dann das Weite und kam zur Aufstiegsfeier zurück. Im vergangenen Sommer folgte dann der endgültige Abschied zu Holstein Kiel. Im Interview mit DER WESTEN erklärt Becker, dass er von einer Rückkehr zu seinem Herzensklub träumt.

FC Schalke 04: Becker fühlt sich in Kiel pudelwohl

Er ist glühender Fan des FC Schalke 04, spielte sich in der Knappenschmiede hoch und feierte sein Profidebüt für die Königsblauen. Timo Becker ist Schalker durch und durch. Dennoch musste er im vergangenen Sommer den Verein verlassen und steht seitdem bei Holstein Kiel unter Vertrag.

Beim Zweitligisten fühlt sich der 25-Jährige pudelwohl. Dafür haben auch zwei Ex-Schalker gesorgt, die sich bereits in Gelsenkirchen um Becker kümmerten, als er zu den Profis hochgezogen wurde: Fabian Reese und Steven Skrzybski.

„Die haben einen großen Teil dazu beigetragen und hier in Kiel war das natürlich genauso. Beide haben mir immens geholfen. Fabi hat damals eigentlich alles eingeleitet, weil er mich angerufen und gefragt hat, wie es denn aussieht. Dadurch haben wir die Gespräche mit dem Trainer intensiviert. Die anderen Jungs haben es mir zum Start hier in Kiel aber auch sehr leicht gemacht. Wir haben einen super Charakter in der Mannschaft“, blickt Becker gegenüber DER WESTEN zurück.

Rückkehr zum S04 wäre „eine große Ehre“

Mit den Kielern befindet sich das einstige Talent des FC Schalke 04 im Mittelfeld der 2. Bundesliga. Die Störche haben 31 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Zähler, auf einen direkten Aufstiegsplatz sind es allerdings 13 Punkte.

Ex-Schalker Timo Becker läuft jetzt für Holstein Kiel auf. Foto: IMAGO / Claus Bergmann

„Wir schauen, dass wir unsere Punkte zusammenkriegen. In dieser Liga kann man sich nie sicher sein. Hier kann jeder gegen jeden gewinnen. Dafür ist die Liga viel zu stark. Deswegen muss man jedes Spiel sehr konzentriert und fokussiert angehen. Wir versuchen einfach, noch so viele Punkte wie möglich zu holen. Dann werden wir sehen. Vielleicht hat uns keiner auf dem Schirm und wir können am Ende noch ein paar Plätze klettern“, erklärt der Verteidiger.

Sein Vertrag in Kiel läuft noch bis Sommer 2025. Dann wäre er 27 Jahre alt. Becker betont, dass die Bundesliga sein Ziel sei. „Für welchen Verein wird man dann sehen, wenn es klappen sollte. Natürlich wäre es aber auch eine große Ehre für mich, irgendwann nochmal für Schalke aufzulaufen“, so der Abwehrspieler.

Das ganze Interview mit Timo Becker gibt es am Freitag (24. Februar) auf DER WESTEN.