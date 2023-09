FC Schalke 04: Kult-Trainer faltet Baumgartl und S04 zusammen – „Maximales Fehlverhalten“

Es ist aktuell DAS Thema beim FC Schalke 04: Das Interview von Timo Baumgartl nach der Partie gegen den FC St. Pauli (1:3) und es wird die Königsblauen wohl auch noch eine Weile verfolgen.

Für seine Aussagen wurde der Innenverteidiger des FC Schalke 04 zur U23 degradiert und viel kritisiert. Jetzt hat sich Kult-Trainer Peter Neururer zur Causa Baumgartl zu Wort gemeldet und den S04-Profi scharf kritisiert. Aber auch der Revierklub bekommt sein Fett weg.

FC Schalke 04: Kult-Trainer faltet Baumgartl und S04 zusammen

Als wäre der Bundesliga-Abstieg nicht schon schlimm genug, brennt beim FC Schalke 04 in der zweiten Liga wieder einmal mehr der Baum. Nach sieben Spieltagen steht Königsblau auf dem Relegationsplatz – allerdings nicht um den Aufstieg, sondern um den Abstieg in die 3. Liga!

Neben den schwachen Leistungen und der lauten Kritik an Thomas Reis sorgte ein Interview von Timo Baumgartl nach der St. Pauli-Pleite für viel Aufregung. Daraufhin wurde der S04-Profi zur U23 degradiert und mit einer Geldstrafe belegt. Von Peter Neururer gibt es deutliche Kritik an alle Beteiligten. Zunächst knöpft er sich Baumgartl vor.

„Was er von sich gegeben hat, war fachlich und inhaltlich möglicherweise gut. Die Tatsache allerdings, dass er das so gemacht hat, war ein absoluter Affront gegen den Trainer und eine Sache, die normalerweise andere Sachen zur Konsequenz haben müsste“, sagt Neururer gegenüber „Wettfreunde“ Seiner Meinung nach hätte das Interview noch größere Konsequenzen nach sich haben müssen. Baumgartl hätte rausfliegen sollen – das gelte auch für einen Trainer, wenn er solche Aussagen getätigt hätte, so der Kult-Trainer. „Denn so etwas hat man nicht so machen.“

„Maximales Fehlverhalten“

Beim FC Schalke 04 ist Baumgartl der Abwehrchef, wird gegen den SC Paderborn (29. September, 18.30 Uhr) allerdings aufgrund seiner Strafe nicht auflaufen. „Wenn er nicht imstande ist, für eine gewisse Kompaktheit mit seinen Mitspielern zu sorgen, dann ist es natürlich im Nachhinein mehr als nur problematisch, es auf den Trainer zuzuschieben. Das hat er gemacht. Ein maximales Fehlverhalten. Kann man eigentlich größer nicht machen“, so Neururer weiter.

Aber nicht nur Baumgartl wird kritisiert. Auch der Revierklub bekommt von Neururer sein Fett weg. „Ich hätte normalerweise auf das Interview reagiert, den Spieler; Sportdirektor und Trainer zu mir gerufen. Hätte Fraktur geredet, was sie auch wahrscheinlich gemacht haben. Hätte intern die Sache mit einer Geldstrafe abgehandelt. Entschuldigung von Baumgartl ist gekommen, das war okay. Aber dann in der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass der Spieler suspendiert ist und mit der U23 trainiert: Das ist ein absolutes Chaos in der Führung. Das darf man nicht machen“, wird Neururer deutlich.

Am Mittwoch (27. September) folgte dann beim FC Schalke 04 der Paukenschlag. Thomas Reis ist nicht mehr Trainer der Königsblauen. Nach dem schwachen Saisonstart reagierte der Revierklub damit und sucht nach einem neuen Coach.