FC Schalke 04 drückt aufs Gaspedal – dieser Deal soll noch vor Weihnachten in trockenen Tüchern sein

Das Transferfenster öffnet zwar erst ab dem 1. Januar 2023, dennoch darf sich der FC Schalke 04 umschauen und auch schon Verhandlungen führen.

Dabei könnte der FC Schalke 04 womöglich bald den ersten Deal verkünden. Noch vor Weihnachten möchten die Königsblauen den Transfer durchhaben.

FC Schalke 04 drückt aufs Gaspedal

Die Rede ist von Tim Skarke von Union Berlin. Nachdem es zuletzt schon Gerüchte über ein mögliches Interesse des FC Schalke 04 gab, soll eine Einigung wohl kurz bevorstehen.

Demnach fehlt bis zu einem Wechsel nicht mehr viel, berichtet die „Bild“. Der 26-Jährige soll zunächst nur ausgeliehen und im Sommer gegebenenfalls per Kaufoption fest verpflichtet werden, das planen die Königsblauen.

Dem Bericht nach sei es möglich, dass die Skarke-Ausleihe sogar noch vor Weihnachten verkündet wird. Der Flügelspieler stünde Cheftrainer Thomas Reis somit direkt im ersten Training im neuen Jahr zur Verfügung.

Skarke-Wechsel vor Weihnachten?

Skarke ist genau der Neuzugang, den sich Reis wünscht. Der S04-Coach betonte zuletzt immer wieder, dass er einen schnellen, flinken Spieler für die Außen haben möchte.

Der Rechtsaußen ist in der Jugend des FC Heidenheim groß geworden und schaffte früh den Sprung zu den Profis. 2019 entschied er sich für einen Wechsel zum Liga-Konkurrenten SV Darmstadt. Dort erzielte er in der Vorsaison in 19 Spielen fünf Treffer.

Zur Saison 2022/23 wechselte Skarke dann zu Union Berlin. Der 26-Jährige spielt beim Hauptstadtklub allerdings gar keine Rolle, kam unter Trainer Urs Fischer bislang nur auf 104 Einsatzminuten in allen drei Wettbewerben. Ganze elf Mal stand Skarke überhaupt nicht im Kader, musste auf der Tribüne Platz nehmen. Eine Situation, die weder dem Spieler noch Union Berlin gefällt. Daher würde eine Leihe Sinn ergeben und für alle Beteiligten wohl die beste Lösung sein. Beim FC Schalke 04 könnte sich der gebürtige Heidenheimer wieder in den Vordergrund spielen.