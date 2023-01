FC Schalke 04: Düstere Aussichten! Sicher geglaubter Deal droht zu platzen

Bereits vor einigen Wochen hatte Peter Knäbel angekündigt, auf dem Transfermarkt aktiv werden zu wollen. Der Verantwortliche des FC Schalke 04 ließ seinen Worten erste Taten folgen und stellte den Fans der Königsblauen wenig später Niklas Tauer als ersten Neuzugang vor.

Lange Zeit galt der Deal von Tim Skarke zum FC Schalke 04 ebenfalls als so gut wie sicher. In den letzten Tagen wurde es allerdings still rund um den Unioner. Nun droht der Transfer sogar zu platzen.

FC Schalke 04: Skarke-Deal droht zu platzen

Wie die „Bild“ berichtet, könnte der sicher geglaubte Transfer von Tim Skarke nach Gelsenkirchen doch noch platzen. Offenbar streben die Schalker eine Leihe über anderthalb Jahre an. Aufgrund seiner Vertragslaufzeit bei den Köpenickern bis 2024 ist dies allerdings nicht möglich, weshalb ihn die Königsblauen nach der Saison per Kaufoption fest an sich binden wollen.

Die Klub-Bosse der Königsblauen haben dieses Vorhaben dem Hauptstadtklub wohl bereits mitgeteilt und warten nun auf eine Antwort. Allerdings soll intern bereits klar sein: Gibt es bis zum Wochenende keine finale Entscheidung, wollen sich die Schalker anderweitig umsehen und nach einem anderen Spieler Ausschau halten. Demnach soll Thomas Reis spätestens am kommenden Dienstag zum zweiten Testspiel im Trainingslager seinen neuen Flügelspieler mit an Bord haben wollen.

FC Schalke 04: Wer kommt noch?

Aufgrund der Problematik beim Skarke-Deal stellt sich nun die Frage, wer bei Schalke im Winter überhaupt noch kommen könnte. Neben dem Flügelspieler Union Berlin wurde der abstiegsbedrohte Klub aus Gelsenkirchen in den letzten Wochen auch mit dem defensiven Mittelfeldspieler Malcom Adjouma sowie den Stürmern Deniz Undav und Haris Seferovic in Verbindung gebracht. Der fest eingeplante Flügelflitzer ist allerdings keiner von ihnen.

Fest steht, dass die Schalker finanziell nicht auf Rosen gebettet sind und sich im Winter höchstwahrscheinlich nur mit Leihen verstärken können. Ob diese von Tim Skarke überhaupt noch zustande kommt, wird sich wohl in den kommenden Tagen entscheiden.