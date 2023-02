FC Schalke 04: Zitterpartie vor Union-Spiel! Für IHN wäre ein Ausfall besonders bitter

Der FC Schalke 04 wartet weiterhin auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Im kommenden Auswärtsspiel bei Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr) soll trotz schwierigem Gegner die Aufholjagd eingeläutet werden.

Drei Punkte benötigt der FC Schalke 04 dringend, um Boden auf die Teams, die vor dem S04 stehen, gut zu machen. Für die Mission Auswärtssieg wird den Gelsenkirchenern am kommenden Wochenende ein Spieler wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen. Dies wäre nicht nur für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis, sondern auch für den Spieler selbst besonders bitter.

FC Schalke 04: Kein Wiedersehen mit Ex-Club?

Es handelt sich dabei um Tim Skarke. Der Flügelspieler wurde erst im Winter von Union ausgeliehen und steht somit erst kurz nach seinem Wechsel ins Ruhrgebiet schon wieder vor der Rückkehr zu seinem Ex- und Stamm-Verein. Auf das Duell an der alten Försterei hat der Neuzugang sich wahrscheinlich am meisten gefreut. Nun droht er ausgerechnet dieses Spiel zu verpassen.

Der 26-Jährige war im vergangenen Sommer von Darmstadt 98 in die Hauptstadt gewechselt. Bei den Eisernen kam er aufgrund der Konkurrenz und einem nicht ganz passenden Spielsystem des Trainers kaum zum Einsatz. Nach lediglich drei Kurzeinsätzen für Union in der Hinrunde, wechselte der gebürtige Heidenheimer zu Königsblau. Der Deal schien eigentlich schon geplatzt. Nach langem Hin und Her kam es letztendlich doch zum Wechsel. Auch, weil Skarke selbst gerne zu S04 wollte. Seither stand er unter Thomas Reis jedes Mal in der Startformation.

Einsatz „könnte knapp werden“

Der Rechtsaußen verletzte sich im vergangenen Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:0). Nach einem Schlag auf den Fuß musste der Neuzugang in der Halbzeit ausgewechselt werden. In den drei Spielen zuvor zeigte Skarke, dass er Blau-Weiß mit seiner enormen Geschwindigkeit durchaus helfen kann.

Nun gibt sein Trainer ein Update zu dem 26-Jährigen. „Tim ist weiterhin angeschlagen, hat Probleme mit dem Fuß. Es ist zwar nichts Gravierendes, doch für Sonntag könnte es knapp werden“, erklärte Reis gegenüber der WAZ. Keine guten Aussichten für Skarke und Schalke.

Im Falle eines Ausfalles würde wahrscheinlich Marius Bülter für Skarke in die Startelf rücken. Bülter ist ebenfalls ein Ex-Unioner. Auch für ihn wäre ein Einsatz in der Alten Försterei etwas Besonderes.