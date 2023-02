FC Schalke 04: Offiziell! S04 verlängert mit Leistungsträger – „Wichtiger Teil des Erfolgs“

Es ist eine ganz einfache Formel: Wenn du als Spieler Leistung bringst, wirst du mit einer Vertragsverlängerung belohnt. So ist es auch beim FC Schalke 04.

Die Königsblauen haben jetzt nämlich den Vertrag mit einem Leistungsträger verlängert: Tim Albutat. Der Routinier stieß erst im vergangenen Sommer zur U23 des FC Schalke 04 und ist ein absoluter Führungsspieler bei den Knappen.

FC Schalke 04 verlängert mit Tim Albutat

Der 29-Jährige hat seinen Vertrag in der U23 des FC Schalke 04 bis Sommer 2025 verlängert. In der bisherigen Regionalliga-Saison kam Tim Albutat auf 20 Einsätze, die er alle in der Startelf begann. Dreimal führte der Routinier die Reservemannschaft der Königsblauen sogar als Kapitän auf den Platz. Zwei Tore bereitete er bislang vor.

„Tim ist mit seiner Zweikampfstärke und Übersicht ein wichtiger Teil des Erfolgs dieser Mannschaft“, sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, und fügt anschließend hinzu: „Von seiner Erfahrung werden die vielen jungen und talentierten Spieler im Kader auch in den kommenden Jahren profitieren.“

Führungsspieler mit Bundesliga-Erfahrung

Albutat stieß im vergangenen Sommer zur Zweitvertretung des FC Schalke 04. Vor seinem Wechsel zu den Gelsenkirchenern spielte der gebürtige Taunussteiner unter anderem für den SC Freiburg, MSV Duisburg und den KFC Uerdingen.

S04 verlängert mit U23-Routinier Tim Albutat. Foto: IMAGO / Fotostand

Reichlich Erfahrung hat der Routinier auch. Neben zwei Bundesliga-, und einigen DFB-Pokal sowie Europa-League-Partien spielte Albutat vor allem in der Zweiten und Dritten Liga.

Der 29-Jährige ist auch einer der Gründe, wieso es bei der U23 der Schalker in der Regionalliga West so gut läuft. Nach 23 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel auf einen ordentlichen 8. Tabellenplatz – weit entfernt von den Abstiegsplätzen. In der Hinrunde im vergangenen Jahr klopfte das Fimpel-Team sogar an den Aufstiegsplatz, musste sich im direkten Duell mit Favorit Preußen Münster jedoch deutlich geschlagen geben.