FC Schalke 04 macht große Ankündigung – und erntet bitterböse Kritik

Der FC Schalke 04 versucht neue Wege zu erschließen, um sich einer breiten Zielgruppe präsentieren zu können. Selbstvermarktung der Vereine ist im modernen Fußball eine ganz zentrale Säule geworden.

So testet auch der FC Schalke 04 mit immer neuen Plattformen und Formaten, wie man sich noch besser aufstellen kann. Die neueste Ankündigung der Königsblauen sorgt beim eigenen Anhang allerdings für großes Unverständnis.

FC Schalke 04 startet Tik-Tok-Kanal – Fans sind schockiert

Da trauten die Fans des FC Schalke 04 ihren Augen nicht, als sie sahen, was ihr Herzensverein auf seinen offiziellen Kanälen verkündete. Die Knappen werden in Zukunft auf der Plattform TikTok vertreten sein.

---------------

Das ist TikTok:

Plattform für mobile Kurzvideos

bekannt geworden durch Videos mit Lippensynchronisation

eine der beliebtesten Apps der Welt

über zwei Milliarden Downloads

Kritik wegen Datenschutz-Mängeln mehrt sich

---------------

TikTok ist die größte Plattform für mobile Kurzvideos und Unterhaltung. User können dort in kurzen Clips ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Weltweit wurde die App über zwei Milliarden Mal heruntergeladen. Nun springt auch Schalke auf den Zug auf.

Man wolle seine Anhänger dort in Zukunft „mit kurzen, kreativen Videoclips rund um die Spieler“ unterhalten, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Der Start eines Tik-Tok-Kanals sei ein strategischer Schritt, um mit „jüngeren Fans rund um den Globus in Kontakt zu treten.“

Tik Tok in der Kritik

Bei den Fans der Schalker kam die Aktion nur so semi-gut an. Sie teilten dem Verein vor allem ihr Unverständnis darüber mit, dass die Königsblauen nun auch diesem Trend hinterher laufen. Noch dazu steht TikTok auch seit einiger Zeit in der Kritik. Besonders in Sachen Datenschutz soll die App des chinesischen Anbieters „ByteDance“ einige Mängel aufweisen.

-------------

-------------

Daher wird unter den Fans fleißig gestritten, ob Schalke das wirklich nötig hat. Einige ertragen das Ganze nur mit Galgenhumor. Wir haben einige der Kommentare dazu gesammelt:

„Löscht das bitte, sofort!“

„Wie tief wollt ihr noch sinken?“

„Schwierig, so eine mehr als kontroverse Plattform weiter zu pushen.“

„Hatte kurz gehofft, es wäre eine Verpflichtung. Aber das ist natürlich die viel bessere Ankündigung.“

„Schalke hat auch wirklich keine anderen Sorgen mehr. Hauptsache immer weiter vermarkten und die Fans verarschen.“

(mh)