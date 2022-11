FC Schalke 04: Reis-Pläne offiziell- so will er seinen Stars Beine machen

Noch drei Spiele stehen für den FC Schalke 04 auf dem Programm, dann geht es in die lange WM-Winterpause. Sollte es den Königsblauen bis dahin nicht gelingen die Abstiegsplätze zu verlassen, drohen dem Klub ungemütliche Herbsttage.

Damit das Team allerdings im Januar fit und bereit ist den Kampf um den Klassenerhalt wieder aufzunehmen, hat sich der FC Schalke 04 einen ganz speziellen Fahrplan für den Winter ausgedacht.

FC Schalke 04: So soll es durch den Winter gehen

Der FC Schalke hat nun bekanntgegeben, wie sie ihre Mannschaft auf die längere Rückrunde vorbereiten wollen. Der Klub aus dem Ruhrgebiet wird sein letztes Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr am 12. November absolvieren, an diesem Tag kommt der FC Bayern München in die Veltins-Arena. Drei Tage später müssen die Profis dann nochmals Leistungstest absolvieren, bevor es für sie in einen zweiwöchigen Urlaub geht.

Die tatsächliche Wintervorbereitung für die Schalker startet dann am 1. Dezember in Gelsenkirchen. In der Zeit bis Weihnachten sollen die Königsblauen dann drei Testspiele absolvieren, von welchen zwei im Ausland stattfinden sollen. Das dritte Testspiel wird am 22. Dezember an der Bremer Brücke gegen den VfL Osnabrück stattfinden. Den Informationen der „WAZ“ zufolge soll dann Anfang Januar auch noch ein Trainingslager stattfinden. Der Ort ist allerdings noch unbekannt.

FC Schalke 04: Wie geht es weiter?

Nach den letzten drei Spielen vor der Winterpause gegen Werder Bremen, Mainz 05 und den FC Bayern München folgt die lange Winterpause. Anschließend geht es für den Klub von Thomas Reis dann mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt weiter.

Das letzte Spiel für die Königsblauen in der offiziellen Hinrunde ist dann 24. Januar zuhause gegen RB Leipzig. Sieben Tage später startet dann die zweite Saisonhälfte mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Alles andere als ein einfaches Restprogramm für einen Klub, der tief im Abstiegskampf steckt.