FC Schalke 04: Reis mit ehrlichem Geständnis – „Ich war sicher nicht schuldlos“

Im Oktober 2022 trat Thomas Reis den Trainer-Job beim FC Schalke 04 an, nachdem er zuvor nach drei erfolgreichen Jahren beim VfL Bochum entlassen wurde. Der Abschied verlief nicht gerade schön.

Der Cheftrainer der Königsblauen erinnert sich nun im Trainingslager in Belek zurück. Dabei macht der Coach des FC Schalke 04 ein ehrliches Geständnis.

FC Schalke 04: Reis mit ehrlichem Geständnis

Schon vor seiner Trennung vom VfL Bochum gab es Krach. Reis soll sich nämlich im vergangenen Sommer schon mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 beschäftigt haben. Die VfL-Verantwortlichen wollten ihn nicht gehen lassen. Nach negativen Ergebnissen wurde er im September entlassen.

Der Abschied hat für den S04-Coach einen faden Beigeschmack. „Die Trennung war leider sehr unschön“, sagte Reis im Trainingslager in Belek, der ehrlich zurückblickt: „Ich war nicht schuldlos daran, wie manches gelaufen ist.“

Im Nachhinein habe er sich „gewünscht, dass das eine oder andere von anderer Stelle geradegerückt worden wäre.“ Deshalb sei er enttäuscht gewesen und habe etwas Zeit benötigt, um mit dem Kapitel Bochum abzuschließen, so Reis. „Wobei ich klar betone, es geht hier um einzelne handelnde Personen, nicht um den VfL als Verein.“

Reis will den direkten Klassenerhalt

Doch das Kapitel Bochum ist jetzt längst Geschichte. Mit dem FC Schalke 04 hat er das große Ziel, den Abstieg aus der Bundesliga zu vermeiden, klar im Blick. „Ich will den direkten Klassenerhalt“, sagte Reis.

Und der Coach: „Wir werden nicht alles spielerisch lösen können, wir müssen den Gegnern im übertragenden Sinne auch mal gehörig auf die Füße treten. Wenn wir das über die 19 Spiele hinbekommen, haben wir eine gute Chance, die Klasse zu halten.“

In den fünf Testspielen bislang zeigte S04 phasenweise gute Akzente, verlor allerdings zwei Partien und drei Spiele endeten Unentschieden. Die Generalprobe findet am Samstag (14. Januar) gegen Werder Bremen an, ehe eine Woche später der Pflichtspielauftakt gegen Eintracht Frankfurt erfolgt.