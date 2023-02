FC Schalke 04: Reis richtet deutliche Worte an S04-Stars – „Ist fehl am Platz“

Am Samstag (25. Februar) steht für den FC Schalke 04 das schwierige Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten VfB Stuttgart auf dem Programm. In der heimischen Veltins-Arena müssen die Königsblauen ihre Serie von vier torlosen Unentschieden in Folge brechen, um die dringend benötigten drei Punkte einzufahren.

Aufgrund der Tatsache, dass der FC Schalke 04 seit acht Pflichtspielen ohne Sieg ist, wird der Druck in Gelsenkirchen immer größer. Zu diesem hat sich nun Thomas Reis auf der Pressekonferenz geäußert.

FC Schalke 04: Reis äußert sich zu Druck

„Zum einen sage ich: Ist doch super, dass wir und wieder Druck erarbeitet haben. Ich denke mal nach Leipzig hat jeder gesagt, dass es vorbei ist, und jetzt haben wir uns eine super Ausgangsposition mit Druckspielen erarbeitet“, findet der Übungsleiter.

+++ FC Schalke 04: VfL Bochum ergreift vor Derby wichtige Maßnahme – DerWesten.de +++

Im Anschluss macht er deutlich, dass Druck auch etwas Positives sein kann. „Du musst immer Druck haben, um gute Leistungen zu bringen und um wach zu sein, deswegen bin froh, dass wir überhaupt Druckspiele bekommen. Wer damit nicht umgehen kann, ist fehl am Platz. Wir haben ein Heimspiel und wissen, dass Stuttgart das letzte Spiel gegen Köln souverän gewonnen hat und dass das auch eine gute Mannschaft ist, die viel Tempo hat und sehr kreativ spielen kann. Da gilt es einfach wach zu sein“, so Reis.

FC Schalke 04 soll dreifach punkten

Die letzten vier Pflichtspiele haben die Königsblauen zwar nicht verloren, allerdings auch nicht gewonnen. Dies soll sich nun ändern. „Jeder lechzt, wie ich es schon seit vier Spielen sage, nach einem Dreier und wir haben jetzt wieder eine riesige Gelegenheit, einen Dreier zu holen und das wollen wir mit aller Macht versuchen“, verspricht der Schalke-Coach.

Mehr News:

Nun die Torlos-Unentschieden-Serie zu durchbrechen und endlich die langersehnten drei Punkte einzufahren wäre gerade jetzt unglaublich wichtig für die Königsblauen. Mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum sowie dem FC Augsburg warten in den nächsten vier Wochen drei Gegner aus der unteren Tabellenhälfte auf die Schalker.