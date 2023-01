FC Schalke 04: Deutliche Transfer-Forderung von Reis – „Habe meine Vorstellungen hinterlegt“

Mit Niklas Tauer und Jere Uronen holte der FC Schalke 04 bislang zwei Neuzugänge, die beide zunächst von ihren Klubs ausgeliehen worden sind. Doch das reicht den Königsblauen noch nicht. Für die Offensive muss noch Verstärkung her.

Das sieht auch Thomas Reis, Cheftrainer des FC Schalke 04, so. Im Trainingslager in Belek äußerte er sich zu weiteren möglichen Transfers.

FC Schalke 04: Deutliche Transfer-Forderung

Neben Tauer und Uronen holte Schalke im Oktober auch noch Timothee Kolodziejczak. Der Verteidiger konnte allerdings bislang nicht überzeugen und soll den Verein auch schon wieder verlassen.

Und wie sieht es mit neuen Transfers aus? „Größere Namen werden dieses Mal nicht zu erwarten sein. Grundsätzlich garantieren namhafte Spieler keinen Erfolg, auch bei ihnen stellt sich die Frage, wie schnell man sie integrieren kann. Und diese rasche Eingliederung wird bei den Neuzugängen in diesem Winter eine unserer Hauptaufgaben sein“, erklärt Thomas Reis in Belek in einer Medienrunde.

Und der Chefcoach weiter: „Sportlich habe ich meine Vorstellungen hinterlegt, unsere Leitung versucht unter Hochdruck, die Dinge bestmöglich umzusetzen, was im Winter grundsätzlich und mit unseren finanziellen Mitteln alles andere als einfach ist. Mir sind die schwierigen Rahmenbedingungen absolut bewusst, ein Wort des Klagens wird man von mir nicht hören. Dass ich mir als Trainer in unserer Situation noch die eine oder andere zusätzliche Verstärkung wünsche, versteht sich von selbst.“

Kein Skarke-Transfer?

Vor allem einen Neuzugang für die Außenbahnen bezeichnete Reis als „wünschenswert“. Da hätte der Transfer von Tim Skarke von Union Berlin bereits unter Dach und Fach sein sollen, allerdings sieht es momentan nicht so danach aus, als würde der Offensivspieler zu den Königsblauen wechseln.

Bis zum 31. Januar 2023 um 18 Uhr hat der FC Schalke 04 noch Zeit, einen Flügelstürmer zu verpflichten. Denn dann endet das Transferfenster.