FC Schalke 04: Nächste Debatte bei S04? Reis spricht Klartext – „Schaue mir das an“

Der FC Schalke 04 hat nach der mehrwöchigen WM-Pause wieder das Trainingsbetrieb aufgenommen. Änderungen im Trainerteam hat Thomas Reis bereits vorgenommen.

Jetzt könnte es auch bei der Torwartfrage beim FC Schalke 04 wieder heiß werden. Der Cheftrainer der Königsblauen äußerte sich nach dem Training dazu.

FC Schalke 04: Nächste Debatte bei S04?

Die allerbeste Figur machte Alexander Schwolow in den 15 Bundesliga-Partien beim FC Schalke 04 nicht. Die Leihgabe von Hertha BSC zeigte immer wieder Unsicherheiten, verschuldete auch einige Tore und stand immer wieder in der Kritik. Aber es gab auch Momente, in dem der Torhüter seine Klasse zeigte.

Dennoch kehrt bei den Königsblauen bei der Torwartfrage nie Ruhe ein. Ob Schwolow am 21. Januar 2023 beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt im Tor steht, ist nicht klar. Nach dem Training am Freitag (2. Dezember) äußerte sich Thomas Reis zum Torwartthema.

„Ich schaue mir das an. Schwolli hat das zuletzt wesentlich stabiler gemacht, ich habe einen guten Eindruck. Aber wir wollen den Konkurrenzkampf schüren. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2023. Wer dann im Tor steht, werden wir sehen. Ralf Fährmann ist auch noch da, wir haben zudem mit Justin Heekeren einen jungen Torwart, der viel Spielpraxis in der U23 gesammelt hat“, sagte der S04-Cheftrainer gegenüber der „WAZ“.

Schwolow nicht mehr im S04-Tor?

Nach einer Stammgarantie klingt das ganz und gar nicht. Ohnehin hat der FC Schalke 04 auch schon eine Entscheidung bezüglich Schwolow getroffen. Der Torwart wird nach seiner Leihe im Sommer zu seinem Klub Hertha BSC zurückgehen, berichten mehrere Medien. Diese habe S04 dem Torhüter und den Berlinern auch schon mitgeteilt.

Macht es dann nicht Sinn, einen jungen Torhüter wie Heekeren dann für die Rückrunde das Vertrauen zu geben und ihn einzusetzen? Dieses Risiko will Ernst wohl noch nicht gehen. Sollte Schwolow allerdings weiter Unsicherheiten zeigen, dürfte ein Wechsel im Tor schnell erfolgen.

Ob das bereits in der Vorbereitung passiert oder dann in den ersten Spielen nach dem Jahreswechsel, wird sich zeigen.