FC Schalke 04 droht großes Problem! Reis außer sich – „Natürlich ärgert mich das“

Eigentlich kam die Länderspielpause für den FC Schalke 04 gelegen. Die Profis können sich ein wenig von den anstrengenden letzten Wochen erholen und sich auf den Endspurt im Abstiegskampf konzentrieren.

Für Cheftrainer Thomas Reis gibt es zudem die Möglichkeit, an einigen Problemen und Schwächen zu arbeiten. Doch eine Sache macht den Coach des FC Schalke 04 wütend: der Ausfall eines Neuzugangs.

FC Schalke 04: Ausfall ärgert Reis

In der vergangenen Winter-Transferperiode gab es ein Hin und Her um Tim Skarke. Erst war ein Deal vom Flügelstürmer des 1. FC Union Berlin geplatzt, kurz vor dem Deadline Day wechselte er dann doch zum FC Schalke 04. Die Königsblauen hatten so endlich ihren Spieler für die Außenposition.

Drei Spiele konnte Skarke mitwirken, ehe er sich im Februar verletzte und seitdem fünf Partien Cheftrainer Thomas Reis aufgrund einer Fußprellung nicht zur Verfügung stand. Die Hoffnung, dass der Leihspieler zu den heißen Wochen in der Bundesliga zurückkehrt sind groß. Doch ein Comeback ist erstmal wohl nicht in Sicht.

Nach dem 2:0-Testspielsieg der Knappen gegen den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo äußerte sich Reis wütend über den Ausfall des 26-Jährigen. „Wir wissen, was er hat. Es ist leider so, dass ein Training nicht möglich ist. Natürlich ärgert mich das. Diese Verletzung ist keine Überbelastung, sondern im Spiel entstanden. Wann er zur Verfügung steht, ist schwer zu sagen.“

Skarke-Rückkehr weiter unklar

Durch den Ausfall fehlen dem FC Schalke 04 die Alternativen auf der Außenposition. Denn auch Soichiro Kozuki wird Königsblau lange fehlen, ein Einsatz in dieser Saison gilt als unwahrscheinlich. Wie wichtig diese beiden Spieler sind, zeigte sich im Venlo-Testspiel, als die Angriffe über die Außen immer wieder zu harmlos waren.

Unter der Woche machten noch Aussagen von Gerald Asamoah Hoffnung, dass Skarke zum Spiel gegen Bayer Leverkusen am 1. April (15.30 Uhr) wieder dabei ist. Wann er dann tatsächlich seinem Trainer zur Verfügung steht, wird sich dann zeigen.