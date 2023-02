FC Schalke 04: „Schwer zu sagen“ – Reis verpasst Fan-Euphorie einen herben Dämpfer

Als Thomas Reis im letzten Oktober den Trainerposten beim FC Schalke 04 übernahm, war das Ziel klar: S04 soll den Klassenerhalt schaffen. Egal um welchen Preis.

Seit seinem Amtsantritt stabilisierten sich die Knappen zwar ein wenig. Die große Aufholjagd lässt jedoch weiterhin auf sich warten.

Die Abstiegssorgen des FC Schalke 04 werden von Woche zu Woche größer. Blau-Weiß muss dringend dreifach punkten. Trotz der prekären Lage kam die Hoffnung bei den S04-Fans aufgrund guter und mutiger Leistungen in den vergangenen Wochen ein wenig zurück. Nun muss Thomas Reis diese Euphorie ein wenig bremsen.

FC Schalke 04: Verletzung ein herber Schlag

Er war sicherlich einer der Lichtblicke von Königsblau vor der Winterpause. Sepp van den Berg überzeugte nach schwierigem Start bei S04 durchweg. Bei seinem Debüt beim 1:1 in Stuttgart verschuldete der junge Niederländer das 0:1 aus Schalker Sicht mit einer katastrophalen Ballannahme.

In den darauffolgenden Spielen zeigte der 21-Jährige allerdings sein Können, ohne ihn stände Blau-Weiß defensiv wahrscheinlich noch schlechter dar. Van den Berg kam am letzten Tag des Sommer-Transferfensters und sollte Malick Thiaw, der zu AC Mailand wechselte, ersetzen. Per Leihe wechselte der 1,92 Meter große Innenverteidiger vom FC Liverpool in den Ruhrpott.

Umso bitterer war es, als van den Berg sich in seinem vierten Spiel für Königsblau eine Sprunggelenksverletzung zuzog. Im Spiel gegen den FC Augsburg knickte der Defensiv-Spieler in einem Laufduell um und riss sich die Bänder. Ein herber Schlag für van den Berg und S04. Fortan wurde der Youngstar in der teilweise unterirdischen S04-Abwehr schmerzlich vermisst.

S04: Comeback von Hoffnungsträger verzögert sich

Fünf Monate nach seiner Verletzung ist Sepp van den Berg zurück. Er absolviert nach und nach immer mehr Teile des Mannschaftstrainings. Dies verkündete S04 am vergangenen Montag per Twitter.

Die Hoffnung der S04-Fans sind nun groß. Wenn es nach den Anhängern der Knappen ginge, stände van den Berg bereits im kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wieder in der Startelf. Ein mögliches Innenverteidiger Duo von Neu-Abwehrchef Moritz Jenz und Sepp van den Berg lässt Königsblau träumen.

S04-Coach Thomas Reis muss jedoch vorerst einen Strich durch die Träume der Fans machen. Sepp van den Berg sei für das Wolfsburg-Spiele noch keine Kaderoption und brauche noch ein paar Wochen, um wieder eine echte Verstärkung sein zu können. „Ob Sepp in zwei oder drei Wochen zurückkehren wird, ist aktuell schwer zu sagen. Wir schauen von Tag zu Tag“, erklärte Reis am Donnerstag. Ein herber Schlag Euphorie der Schalke-Fans.