FC Schalke 04: Reis reagiert auf Testspiel-Frust – jetzt wird geballert

Mit nur neun Punkten nach 15 Spielen steht der FC Schalke 04 auf dem letzten Tabellenplatz in der Bundesliga. In der verlängerten Winterpause wollten die Königsblauen deswegen hart an sich arbeiten sowie sich über die Testspiele Selbstvertrauen holen, um den drohenden Wiederabstieg zu verhindern.

Mit keinem Sieg aus ihren sechs Testspielen sowie drei Niederlagen, ist dieses Vorhaben gescheitert. Nun hat Trainer Thomas Reis auf die ernüchternden Ergebnisse in der Vorbereitungszeit reagiert.

FC Schalke 04: Reis setzt neuen Fokus

In der vergangenen Trainingseinheit am Mittwoch hat S04-Trainer Thomas Reis den Fokus mit seiner Mannschaft auf ein schnelles Umschaltspiel und Torabschlüsse gelegt. Dies war in einem Video auf der Vereinshomepage zu sehen. Damit ist klar: Die magere Chancenausbeute soll von nun an der Vergangenheit angehören. Mit nur 13 Toren stehen die Königsblauen nämlich nicht nur punktetechnisch auf dem letzten Platz der Bundesliga, sondern auch was die Offensive angeht. Die zweitschlechteste Offensive hat dabei der VfL Bochum mit 14 geschossenen Toren.

Ein positives Zeichen für die Schalker: in den sechs Testspielen hat die Mannschaft von Thomas Reis neun Tore geschossen. In der Bundesliga hat dies acht Spiele gebraucht. Somit ist schon eine leichte Verbesserung zu erkennen, die alleine trotzdem nicht für den Klassenerhalt ausreichen dürfte. Auch in den Testspielen war die Chancenverwertung nämlich alles andere als gut.

FC Schalke 04 startet in Frankfurt

Die erste Chance zu beweisen, dass die neue Trainingsform Wirkung gezeigt hat, haben die Königsblauen am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. „Wir haben nichts zu verlieren“, meint so Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim Europa-League-Sieger. „Der Kader ist nicht auf Rosen gebettet, aber die Mannschaft ist noch enger zusammengerückt“, meint er dann. Dabei gibt er die Marschrichtung vor: „Man muss aggressiv sein, eklig sein, jedes Spiel wie ein Pokalspiel sehen“.

Verzichten muss der ehemalige Bochum-Coach auf Sebastian Polter, Alex Kral und Rodrigo Zalazar. Auch Dominick Drexler wird aller Voraussicht nach wegen seiner Corona-Infektion nicht spielen können. Abwehrspieler Marcin Kaminski sowie Offensivspieler Marius Bülter könnten hingegen Einsatzzeiten bekommen.