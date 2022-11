FC Schalke 04: „Ärgert mich maßlos“ – Reis will eklatante S04-Schwäche sofort abstellen

Seitdem Thomas Reis neuer Cheftrainer beim FC Schalke 04 geworden ist, sind die Veränderungen bemerkbar. Trotz einer Leistungssteigerung konnten sich die Königsblauen aber noch nicht mit einem Sieg belohnen.

Vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 hat sich Reis zu einer eklatanten Schwäche des FC Schalke 04 geäußert, die er sofort abstellen will. Ob das zum langersehnten Erfolg führt?

FC Schalke 04: Reis will diese Schwäche abstellen

Dass es in der Offensive des FC Schalke 04 in dieser Saison nicht so läuft, ist auch Reis aufgefallen. Vor allem regt sich der neue Trainer über die schlechten Standardsituationen auf, die bei S04 bislang nicht gut ausgeführt wurden.

„Das ist etwas, was mich maßlos ärgert. Wir müssen da mehr Kapital rausschlagen“, sagte Reis auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05.

Und der Coach weiter: „Damit bin ich nicht zufrieden. Standards sind ein Mittel, womit du Spiele entscheiden kannst. Das soll irgendwann ein Mittel sein, wo der Gegner sagt: Wir haben Respekt.“

FC Schalke 04: „Zeit ist knapp“

Reis erklärte, dass im Training bereits Ecken und Freistöße trainiert wurden, aber es wohl noch etwas dauern wird. „Die Zeit ist aber knapp zwischen den beiden Spielen in dieser Woche.“

Bislang hatte Thomas Ouwejan die Standards zum Großteil ausgeführt. Wie gut er es gemacht hat, zeigte er mit seinen acht Vorlagen in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga. Der Niederländer ist aktuell allerdings verletzt und wird die restlichen beiden Heimspiele verpassen. Sein Vertreter Tobias Mohr führte bislang keine guten Standards aus. Wer es dann gegen Mainz sein wird, wird sich zeigen.

Mehr News:

Ein weiterer Kandidat ist der in den vergangenen Spielen starke Florent Mollet. Der Franzose bekommt unter Reis mehr Spielzeit und konnte sich bislang aber nicht mit einem Scorerpunkt belohnen.