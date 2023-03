FC Schalke 04: „Das war unterirdisch“ – Reis geht gegen eigene Mannschaft hart ins Gericht

Sieben ungeschlagene Spiele in Folge, Platz 18 an die TSG Hoffenheim abgegeben und wieder Hoffnung im Abstiegskampf: beim FC Schalke 04 sollte die Stimmung vor den kommenden Aufgaben eigentlich gut sein.

Doch Cheftrainer Thomas Reis haute vor der Partie beim FC Augsburg (18. März, 15.30 Uhr) auf den Tisch. Der Coach des FC Schalke 04 kritisierte dabei seine eigene Mannschaft.

FC Schalke 04: „Das war unterirdisch“

Nicht nur zuletzt beim 2:2-Unentschieden im Derby gegen Borussia Dortmund überzeugte jeder Spieler im Team des FC Schalke 04 mit Leidenschaft und Kampf, sondern auch in den anderen Partien in der Rückrunde zuvor. Lässt die Mannschaft jetzt vor weiteren wichtigen Spielen etwa nach?

Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Augsburg kritisierte Thomas Reis die Einstellung seiner Spieler scharf. „Wenn man heute das Training gesehen hat, das war unterirdisch. Das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Dieses Training war hilfreich, um nicht zufrieden zu sein. Für mich war es nicht zufriedenstellend“, wird der Coach deutlich.

Denn auf den Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga wartet in Augsburg nämlich „wahrscheinlich ein ekliges Spiel“, so Reis. „Wir müssen dagegenhalten“, richtete er eine klare Ansage an seine Truppe.

S04 in Augsburg wieder gefordert

Und der Coach des FC Schalke 04 erklärte, worauf es gegen den FCA ankommt. „Die Augsburger spielen – ähnlich wie wir – Mann gegen Mann, und wollen dem Gegner dem Spaß am Fußball nehmen. Sie können Ausfälle gut kompensieren, weil sie gut als Mannschaft auftreten.“

S04-Coach Thomas Reis kritisierte seine Mannschaft scharf. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Um gegen das Team von Enrico Maaßen mitzuhalten, simulierte Reis ein Spiel mit 11 gegen 11. „Wenn du meinst, du musst hinten rausspielen wie Real Madrid und dadurch Gegentore fängst, bin ich komplett unzufrieden“, sagte der Trainer: „Wir müssen unsere Spielweise an den Tag legen und vor allem kühlen Kopf bewahren. Wir haben Respekt vor Augsburg, aber wir fahren dorthin, um drei Punkte zu holen.“

Ob diese Worte die Spieler erreicht haben? Spätestens in der Kabine vor Spielbeginn wird Reis seine Mannschaft wieder heiß auf die Partie machen. Schließlich soll die Ungeschlagen-Serie weiter fortgesetzt werden.