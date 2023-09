FC Schalke 04: Nach Fehlstart – Entscheidung um Reis wohl gefallen

Fünf Spiele, vier Punkte, Platz 12: So einen Saisonstart hat man sich beim FC Schalke 04 ganz sicher nicht gewünscht. Neben drei Niederlagen gab es zuletzt in Wiesbaden ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden, das ausgerechnet der Befreiungsschlag hätte sein können.

Doch in letzter Minute kassierte der FC Schalke 04 noch den Ausgleich und für Cheftrainer Thomas Reis wurde es immer ungemütlicher. Nun soll eine Entscheidung um seine Zukunft wohl gefallen sein.

FC Schalke 04: Reis-Entscheidung gefallen

Der FC Schalke 04 steckt in der Krise und steht derzeit nur auf dem 12. Platz in der Tabelle. Aber nicht etwa in der Fußball-Bundesliga, sondern in der zweiten Liga. Nach fünf Spieltagen hätte wohl niemand damit gerechnet, dass Königsblau so weit unten zu finden ist. Der Grund: drei Niederlagen gegen den HSV (3:5), Kiel (0:2) und Braunschweig (0:1) sowie ein bitteres Remis gegen Wiesbaden (1:1). Ein Erfolgserlebnis gab es immerhin gegen Kaiserslautern (3:0).

Mit der Unruhe kommen auch viele Fragen auf. Besonders im Mittelpunkt: Cheftrainer Thomas Reis. Kann er das noch umbiegen? Erreicht er die Mannschaft? Wie viele Spiele bekommt er noch? Eine Antwort gibt es immerhin schon mal.

Die „WAZ“ berichtet, dass der S04-Coach definitiv noch die beiden Partien nach der Länderspielpause gegen Magdeburg (16. September) und St. Pauli (23. September) bekommt. Danach war es das mit den Chancen. Sollte Reis also nicht überzeugen, droht ihm das Aus bei den Gelsenkirchenern.

Länderspielpause als Chance?

Das möchte Reis um jeden Preis verhindern. Die Länderspielpause kommt daher doch etwas gelegen. Jetzt hat der FC Schalke 04 knapp zwei Wochen Zeit für Analyse- und Problem-Bekämpfung. Dafür gibt es neben Trainingseinheiten auch ein Testspiel gegen Drittligist SSV Ulm am Freitag (8. September).

Dann wäre da auch noch Ralf Fährmann. Die S04-Legende wurde für das Wiesbaden-Spiel aus dem Kader geschmissen. Das Verhältnis zwischen Reis und dem Torhüter soll sehr schlecht sein. Im königsblauen Kader brodelt es.

Doch der Cheftrainer wird nicht das Gespräch mit ihm suchen. „Ich sehe mich nicht in der Bringschuld“, erklärte der Coach. Das letzte Wort in dem Zoff ist noch nicht gesprochen worden…