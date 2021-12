FC Schalke 04: Fans in Sorge! Bundesliga-Klubs buhlen um S04-Publikumsliebling

In der Sommerpause gab es beim FC Schalke 04 den großen Umbruch. 28 Profis verließen den Klub, 31 Spieler kamen zum S04.

Davon sind sechs Spieler ausgeliehen. Einer dieser Leihprofis des FC Schalke 04 ist ein absoluter Fanliebling bei den Königsblauen. Durch seine starken Leistungen hat er sich in den Fokus einiger Bundesligisten gespielt.

Die Fans des FC Schalke 04 machen sich sorgen. Ein Publikumsliebling steht im Fokus von zwei Bundesligisten. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

FC Schalke 04: Publikumsliebling im Fokus von zwei Bundesligisten

Mit Rodrigo Zalazar haben die Königsblauen bereits einen Leihspieler für die kommende Saison an sich gebunden. Außenbahnspieler Thomas Ouwejan soll ebenfalls fest verpflichtet werden.

---------------------------------

Schalkes Leihgaben im Überblick:

Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar)

Ko Itakura (Manchester City)

Darko Churlinov (VfB Stuttgart)

Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt)

Yaroslav Mikhailov (Zenit St. Petersburg)

Marvin Pieringer (SC Freiburg)

---------------------------------

Doch die Konkurrenz schläft nicht und hat den Schalker Fanliebling im Visier. „Wir möchten mittel- und langfristig mit ihm zusammenarbeiten. Die Familie ist in der Nähe, er ist Stammspieler und hat keine Hektik. Er hat das Ziel Bundesliga. Aber er sagt jetzt nicht, wenn wir das nicht schaffen, schaue ich mich anderweitig um. Und trotzdem weiß man nicht, was passiert, wenn andere Vereine kommen“, erklärt Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber der „Bild“.

Denn angeblich steht Ouwejan unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach auf der Liste. Die beiden Bundesliga-Klubs beobachten Ouwejan, heißt es in der „Bild“.

Schalke-Fans in Sorge

Was für Schalke spricht, ist, dass Ouwejan gerne mit den Königsblauen im deutschen Oberhaus spielen würde. Der 25-Jährige kam im Sommer von Alkmaar nach Gelsenkirchen und gehört zu den Leistungsträgern des Absteigers. In den 17 Pflichtspielen, die er bestritt, gelangen ihm starke acht Torbeteiligungen. Laut der „WAZ“ besitzt Schalke eine Kaufoption in Höhe von etwa zwei Millionen Euro, die im Falle eines Aufsteigs verpflichtend wird. Der Vertrag bei AZ Alkmaar läuft bis 2024.

Thomas Ouwejan will mit dem FC Schalke 04 in der Bundesliga spielen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Bei den königsblauen Anhängern ist Ouwejan sehr beliebt, weshalb sie ihn auch gerne in der kommenden Spielzeit im Schalke-Trikot sehen wollen. Die Gerüchte über ein mögliches Interesse von Gladbach und Leverkusen machen den meisten Fans Sorgen.

2. Türchen für euch:



Hier komme ich aktuell an unserer Nummer 2 nicht vorbei.



Thomas Ouwejan



Absoluter Toptransfer diesen Sommer und sowas wie unsere Lebensversicherung neben Terodde.



Gamechanger 👑#S04 pic.twitter.com/A9qymkfDfs — elmaestro (@Dallotelli) December 2, 2021

„Die sollen ja die Finger von ihm lassen“, „Wir müssen unbedingt aufstein. Ich hab kein Bock, dass wir nächstes Jahr ohne Itakura und/oder Ouwejan da stehen“ und „Was war der letzte Schalke-Transfer, der so krass eingeschlagen ist, wie Ouwejan in den letzten 7-8 Jahren?“, äußern die Fans ihren Sorgen auf Twitter. (oa)