FC Schalke 04: Erfolgsgarant Ouwejan über S04-Transfer – „Leute meinten, dass ich verrückt sei“

Neben Simon Terodde gehört Thomas Ouwejan zu den wichtigsten Spielern beim FC Schalke 04. Mit sieben Scorerpunkten hat der Niederländer großen Anteil daran, dass Königsblau aktuell in der 2. Bundesliga auf Platz 3 rangiert.

Der Neuzugang verrät, dass sein Wechsel zum FC Schalke 04 im Sommer für einige Leute aus seinem Umfeld für Irritation sorgte.

FC Schalke 04: Erfolgsgarant Ouwejan über seinen Wechsel zu S04

Zwar ist Ouwejan nur von AZ Alkmaar ausgeliehen, würde bei einem möglichen Aufstieg aber durch eine Kaufpflicht automatisch fest verpflichtet werden. Auch im Falle eines Ligaverbleibs spricht vieles dafür, dass der 25-Jährige bei den Königsblauen bleiben könnte.

--------------------------------

Das ist Thomas Ouwejan:

ist am 30. September 1996 in Alkmaar geboren.

Spielt seit der Jugend für den AZ Alkmaar und feierte 2015 sein Profidebüt.

Zur Saison 2020/21 wurde Ouwejan an Udinese Calcio in die Serie A ausgeliehen.

Seit dem Sommer 2021 spielt Ouwejan für den FC Schalke 04.

Die Königsblauen haben für den Leihspieler eine Kaufoption, die gezogen wird, wenn S04 in die Bundesliga aufsteigt.

--------------------------------

Zuvor war Ouwejan bei Udinse Calcio in der Serie A und sorgte für große Augen, als er seinen Wechsel in die 2. Bundesliga bekanntgab. „Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Vor allem im Osten der Niederlande gilt Schalke als großer Klub. Ich komme selbst aus dem Westen. Aber ein Freund von mir aus dem Osten hat mir viel Positives über diesen Verein erzählt und wie verrückt die Fans sind. Manche Leute meinten, dass ich verrückt sei, von der Serie A in die 2. Liga zu wechseln. Andere waren begeistert, dass ich zu einem so großen Klub wie Schalke gehe“, erzählt der Niederländer.

Thomas Ouwejan gehört zu den Leistungsträgern beim FC Schalke 04. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Ouwejan selbst erklärt seinen Wechsel damit: „Schalke ist ein sehr großer Verein und mein Traum war es immer, in der Bundesliga zu spielen. Das ist auch mein Ziel hier.“

S04-Spieler Ouwejan: „Simon Terodde ist ein toller Stürmer“

Mit Ouwejan hat der S04 nach langer Zeit wieder einen Mann für Flanken und Standards. In dieser Saison bereitete der Mittelfeldspieler sechs Treffer vor – am meisten bediente er natürlich Top-Torjäger Simon Terodde.

---------------------------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Nächster Rückschlag! DIESE Szene lässt tief blicken

FC Schalke 04: Heftige Vorwürfe! Jetzt redet Kapitän Latza Klartext

FC Schalke 04: Grammozis macht Juwel deutlich Ansage – „Muss noch lernen“

---------------------------------

„Ich weiß, dass Simon ein toller Stürmer ist. Er weiß, wo er stehen muss, wohin er laufen muss. Ich muss mich ihm da anpassen und die Flanken dahin schlagen, wo er sich befindet und wo er sie braucht“, so Ouwejan über die Zusammenarbeit mit Terodde.

Thomas Ouwejan und Simon Terodde sind die Erfolgsgaranten des FC Schalke 04. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Bereits jetzt macht Ouwejan den S04-Fans viel Freude. Umso mehr bleibt zu hoffen, dass es mit dem Aufstieg klappt, damit der Standardspezialist auch weiterhin im Schalke-Trikot auflaufen kann.

+++ FC Schalke 04: Drastischer Sparkurs! So kratzt der Klub das Geld zusammen +++

FC Schalke 04: Aydin heiß begehrt! S04-Talent vor schwerer Entscheidung

Eine positive Überraschung ist auch Mehmet Aydin. Der Youngster ist heiß begehrt und steht jetzt vor einer schwierigen Entscheidung. Hier alle Infos! (oa)