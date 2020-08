FC Schalke 04: Hohn und Spott für Königsblau – Drittligisten machen sich öffentlich über S04 lustig

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Dieses Sprichwort trifft aktuell zum Leidwesen der Fans sehr gut auf den FC Schalke 04 zu. Zweimal in Folge blamierten sich die Königsblauen in Testspielen bis auf die Knochen.

Die Niederlagen werden den FC Schalke 04 mutmaßlich noch einige Zeit begleiten. Jetzt machen sich sogar die Drittliga-Verein über das einstige Spitzenteam öffentlich lustig.

FC Schalke 04: Uerdingen und Verl wünschen sich Schalke als Liga-Gegner

4:5 und 1:3 – so lauten die Ergebnisse der beiden Testspiele der Knappen gegen den SC Verl und KFC Uerdingen. Zwei Niederlagen gegen zwei Drittligisten. Die Stimmung bei den Fans ist am Tiefpunkt, schon jetzt wird wieder über den Trainer und die Spieler diskutiert.

Uerdingen schlug Schalke - ausgerechnet in schwarzgelben Trikots. Foto: imago images / Revierfoto

Während man sich bei Schalke ob des enorm schwierigen Saisonstarts – Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund innerhalb der ersten fünf Spieltage – ziemlich sorgt, ist besonders die Stimmung in Uerdingen regelrecht gelöst.

⚠ Am morgigen Donnerstag um 11 Uhr wird der Spielplan für die #3Liga-Saison 2020/21 veröffentlicht!

Am Donnerstag wurde der Spielplan der 3. Liga veröffentlicht. Als die Fans im Vorfeld nach dem bevorzugten Gegner für ihre Mannschaften zum Saisonauftakt gefragt wurden, ließen es sich die Uerdinger nicht nehmen, noch einmal gegen ihr „Testspiel-Opfer“ zu sticheln.

Nochmal gegen Schalke wäre schön. — KFC Uerdingen 05 (@KFC_Uerdingen) August 19, 2020

„Nochmal gegen Schalke wäre schön“, schrieb der KFC als Antwort unter den Tweet der Fußballiga. Da ließ sich auch Aufsteiger Verl nicht lumpen und stimmte mit ein: „Würden wir wohl auch nehmen.“ Zwischen beiden Vereinen entwickelte sich dann – natürlich auf Kosten von S04 – ein nicht ganz ernst gemeinter Schlagabtausch.

+++ Riesen Wirbel beim FC Schalke 04 – Youngster liket brisanten Kommentar +++

„Haben wir das richtig mitbekommen, dass die euch VIER DINGER reingeschossen haben“, konterte Uerdingen in Anspielung auf das Verl-Spiel. Die Fans jedenfalls waren recht belustigt. Respekt vor Schalke haben bei der derzeitigen Form offenbar wenige Vereine. Beide Vereine treffen aber natürlich nicht auf Schalke. Uerdingen muss zum Auftakt nach Ingolsatdt, während Verl gegen Wehen Wiesbaden ran muss.

Schalke will Wiedergutmachung

Der FC Schalke 04 hingegen muss endlich in Tritt kommen. Am Freitag reist die Mannschaft ins Trainingslager in Österreich. Dort wollen die Knappen drei weitere Tests absolvieren.

Die erste Partie findet am Montag, 24. August, gegen die Würzburger Kickers statt. Die sind nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Saison immerhin kein Drittligist mehr. (mh)