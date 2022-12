FC Schalke 04 geht ungewöhnlichen Schritt – die Fans freut es

Am 22. Dezember endet der erste Teil der Wintervorbereitung des FC Schalke 04. Danach geht es für die Königsblauen in den Weihnachtsurlaub.

Kurz nach dem Jahreswechsel geht es für die Gelsenkirchener dann in ein Trainingslager in die Türkei. In dieser Zeit stehen für den FC Schalke 04 zwei Testspiele auf dem Programm. Um die Mannschaft optimal auf den Rückrundenauftakt vorzubereiten, haben die Verantwortlichen des Vereins nun für die Zeit nach ihrer Rückkehr noch ein weiteres organisiert. In dieser Partie geht es gegen einen Bundesligisten.

FC Schalke 04 testet gegen Bremen

Der FC Schalke hat bekanntgegeben, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Reis kurz vor dem Start der Rückrunde ein weiteres Testspiel absolvieren muss. In diesem geht es gegen Mit-Aufsteiger Werder Bremen. Die Partie soll am 14. Januar um 15.30 Uhr in der Veltins-Arena angepfiffen werden – eine Woche vor dem Rückrundenstart.

Das Duell gegen den Konkurrenten um den Klassenerhalt wird eine echte Standortbestimmung. Hinzu kommt noch ein weiteres Detail: Gegner, Wochentag und Anstoßzeit gleichen denen eines Bundesligaspiels. Somit kann man davon ausgehen, dass die Königsblauen schon eine Woche vor dem offiziellen Start der Rückrunde ein Bundesligaspiel simulieren wollen, um sieben Tage später im Rhythmus zu sein.

FC Schalke 04: Fans freuen sich über Spiel

Die Fans des Vereins freuen sich sehr über das angesetzte Testspiel. „Wie geil“, schreibt ein Anhänger unter die Twitter-Ankündigung des Vereins. „Endlich mal ein richtig geiler Testspielgegner und dann noch in unserem Wohnzimmer“, meint ein anderer. Das gleiche Stimmungsbild wird auch sichtbar, wenn man sich die Reaktionen der Werder-Fans auf die Ankündigung ihres Vereins anschaut.

Mehr News:

Bevor die Partie gegen den Mit-Aufsteiger stattfindet, werden die Königsblauen allerdings noch weitere Testspiele absolvieren. Vor dem Jahreswechsel wird die Mannschaft von Thomas Reis noch gegen Hajduk und Osnabrück auf dem Rasen stehen. Während des Trainingslagers werden dann noch zwei Testspiele gegen den FC Zürich und den 1. FC Nürnberg absolviert.