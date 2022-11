FC Schalke 04 macht es offiziell! Fans freuen sich auf Wiedersehen mit Publikumsliebling

Aufgrund der langen Winterpause durch die WM hat der FC Schalke 04 angekündigt, zwei Testspiele im Ausland zu bestreiten. Durch diese will der Klub die nötige Wettkampfpraxis aufrechterhalten, um sich für den Kampf um den Klassenerhalt zu wappnen.

Neben dem VfL Osnabrück wurde nun ein weiterer Testspielgegner des FC Schalke 04 bekanntgegeben. Dabei dürfen sich die Fans der Königsblauen auf ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Publikumsliebling freuen.

FC Schalke 04 testet gegen Burgstaller-Klub

Wie die Schalker mitteilten, werden die Königsblauen im Dezember nach Österreich reisen, um dort ein Testspiel gegen Rapid Wien zu absolvieren. Demnach wird die Mannschaft von Thomas Reis in die Alpenrepublik fahren und dort am 9. Dezember im Allianz Stadion gegen den österreichischen Hauptstadtklub antreten. Dabei freuen sich die Fans vor allem über einen Aspekt: Das Wiedersehen mit Guido Burgstaller.

Erst in letztem Sommer ist Guido Burgstaller vom FC St. Pauli zurück in seine österreichische Heimat zu Rapid Wien gewechselt. Seitdem bestritt der ehemalige Schalker 24 Spiele für seinen neuen Klub. In diesen erzielte er zwölf Tore und fünf Vorlagen.

FC Schalke 04 vor Wiedersehen mit Publikumsliebling

Zur Saison 2016/2017 wechselte Guido Burgstaller vom 1. FC Nürnberg nach Gelsenkirchen. In seiner Zeit bei den Schalkern absolvierte der Stürmer 119 Spiele für den Klub und kam dabei auf insgesamt 32 Tore und 13 Vorlagen. Trotz seinem Ruf als „Chancentod“ entwickelte sich der 33-Jährige zu einem Publikumsliebling im blau-weißen-Trikot und wurde für seine sympathische Art geliebt.

2020 zog es den Österreicher dann weiter zum FC St. Pauli, ehe es ihn in diesem Sommer zurück zu Rapid Wien zog. Nun gibt es also ein Testspiel gegen seinen Ex-Klub aus Gelsenkirchen. Die Fans in den sozialen Netzwerken freuen sich jedenfalls darauf, ihren alten Spieler wiederzusehen.