Riesen Wirbel beim FC Schalke 04 – Youngster liket brisanten Kommentar

Als wäre die Testspiel-Pleite gegen den KFC Uerdingen nicht schon schlimm genug für den FC Schalke 04 gewesen, sorgte Youngster Can Bozdogan nach der Partie für ordentlich Wirbel.

Das Nachwuchstalent markierte anscheinend einen äußerst brisanten Fan-Kommentar mit „Gefällt mir“. Jedoch war der Spieler des FC Schalke 04 schnell um Aufklärung bemüht.

FC Schalke 04: Bozdogan liked „Wagner raus“-Kommentar

Alle Fans der Königsblauen, die dachten, nach der desaströsen Rückrunde könnte es nicht noch schlimmer kommen, wurden am Dienstag erneut bitter enttäuscht. Doch – es kann noch schlimmer kommen. Im zweiten Test in Folge blamiert sich Schalke gegen einen Drittligisten.

FC Schalke 04 – KFC Uerdingen 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Pusch (4.), 0:2 Ooijen (25.), 0:3 Großkreutz (73.), 1:3 Kutucu (88.)

Im heimischen Parkstadion unterlagen die Knappen dieses Mal KFC Uerdingen mit 1:3. Ausgerechnet Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz schenkte Schalke den letzten Treffer ein. Doch auch nach Abpfiff waren die Gemüter noch nicht beruhigt.

Die Fans waren natürlich ziemlich angefressen. Unter einem Bild, welches der Verein auf Instagram postete, mehrten sich die „Wagner raus“-Kommentare. Sie haben offenbar genug vom Trainer.

Absolut unloyales und unprofessionelles Verhalten von Bozdoğan gegenüber dem @s04 bzw. Wagner.



Bei dem aktuellen Fußball, den sie spielen, gibt es sicherlich dringend Handlungsbedarf. Den Trainer so zu diffamieren geht in meinen Augen aber gar nicht. #S04KFC pic.twitter.com/t2rFdjxeDx — R🧑🏻BIN (@nphofficial) August 18, 2020

Besonders brisant: Einen dieser Kommentare soll Schalke-Talent Can Bozdogan, der bei der Pleite in der ersten Halbzeit auf dem Feld stand, mit „Gefällt mir“ versehen haben. Entsprechende Videos kursieren im Netz.

Like entfernt – Bozdogan reagiert

Mittlerweile ist der Like bei dem entsprechenden Kommentar nicht mehr zu finden. Außerdem äußerte sich Bozdogan noch am Abend selbst zu dem Vorfall. „Hi. Wollte nur mitteilen, dass mit meinem Account ein Kommentar geliked wurde, der gegen unseren Trainer gerichtet ist“, schreibt der 19-Jährige in seiner Story.

Er habe damit nichts zu tun. Man versuche herauszukriegen, wie das Ganze zustande gekommen sei. So oder so, die Szene passt ins Gesamtbild, welches die Mannschaft gerade abgibt. Nach einigen Wochen der Ruhe, brennt es beim FC Schalke 04 wieder an allen Ecken lichterloh.

Gegen Uerdingen brachte auch das Super-Talent nicht viel zu Stande. Foto: imago images / RHR-Foto

Wagner-Aussage irritiert

Nach der erneuten Pleite meldete sich auch Trainer Wagner und überraschte dabei mit einer besonderen Aussage. „Schlechtes Spiel, schlechtes Ergebnis. Nichtsdestotrotz war es ein guter Test. Ich denke, dass ist genau das, was wir im Moment brauchen.”, sagte er. Was Wagner damit meint: Spieler wie Stambouli, die lange verletzt waren müssen jetzt wieder an den Spielrhythmus gewöhnt werden – trotz aller Müdigkeiten. In dieser Hinsicht sei es ein guter Test gewesen.

