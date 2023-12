FC Schalke 04 verkündet Neuigkeiten! Wiedersehen mit Aufstiegsheld steht fest

Für den FC Schalke 04 war es ein anstrengendes und intensives Jahr. Nach dem bitteren Abstieg aus der Fußball-Bundesliga sieht es in der 2. Liga ganz und gar nicht gut aus. Statt um den Aufstieg mitzuspielen, dümpeln die Königsblauen in der unteren Tabellenhälfte.

In der Rückrunde soll deshalb eine deutliche Steigerung her. Neben einem Trainingslager, das noch nicht verkündet wurde, wird es für den FC Schalke 04 vor dem Start der zweiten Saisonhälfte ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen geben. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit einem Aufstiegshelden.

FC Schalke 04: Testspiel vor Rückrunden-Start

Er war einer der Stars, der den FC Schalke 04 2021/22 zurück in die Bundesliga führte. Victor Palsson war vor der Saison aus Darmstadt gekommen, wurde beim S04 aber gleich zum Leitwolf. Mit in die Bundesliga ging der Isländer aber nicht, verließ S04 noch vor dem Start in Richtung MLS. Nach einem Jahr kehrte er wieder nach Europa zurück und steht seit dem vergangenen Sommer bei KAS Eupen unter Vertrag.

Nun trifft er auf seinen ehemaligen Verein aus Gelsenkirchen. Denn wie der Traditionsklub verkündete, wird es vor dem Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten vor heimischen Publikum geben. Die Partie findet am 13. Januar um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena statt.

Eupen wird übrigens seit Juni 2023 vom ehemaligen Wolfsburg und Bremen-Coach Florian Kohfeldt trainiert. Insgesamt stand er bei mehr als 170 Bundesliga-Spielen an der Seitenlinie. Derzeit belegt Eupen in der Jupiler Pro League den 13. Tabellenplatz.

Tickets für Testspiel erhältlich

Für das Testspiel des FC Schalke 04 sind bereits jetzt Tickets erhältlich. Stehplätze gibt es für vier Euro, Sitzplatzkarten kosten zehn Euro. Kinder bis 12 Jahre zahlen vier Euro. Die Eintrittskarten können online auf der Schalker Homepage, vor Ort im Service Center auf dem Vereinsgelände oder telefonisch erworben werden. Tickets für Fans mit Behinderung zum Preis von 4 Euro können ausschließlich telefonisch bestellt werden.

Vor dem Freundschaftsspiel und dem Palsson-Wiedersehen wird S04 in Portugal ein Trainingslager absolvieren. Wann das stattfindet, steht allerdings noch nicht fest.