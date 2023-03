FC Schalke 04: Fans fassungslos – mit IHM plant S04 wohl auch bei einem Abstieg nicht mehr

Aufstiegsheld, Publikumsliebling und bald nicht mehr im Trikot des FC Schalke 04? Simon Terodde hatte einen enormen Anteil daran, dass der Revierklub nach nur einem Jahr in der 2. Liga wieder in die Bundesliga zurückkehrte.

Im Oberhaus kann der Angreifer allerdings nicht überzeugen wie noch in der Saison zuvor. Deshalb plant der FC Schalke 04 wohl auch nicht mehr mit ihm für die kommende Spielzeit – unabhängig in welcher Liga die Knappen dann spielen. Den Anhängern gefällt diese Entscheidung gar nicht.

FC Schalke 04 plant nicht mehr mit Terodde

30 Spiele, 30 Tore und der direkte Wiederaufstieg dank Simon Terodde. Wenn es nach den Fans des FC Schalke 04 geht, sollte für den Stürmer eine Statue gebaut werden. Der Torjäger ist ein absoluter Fanliebling.

Umso geschockter sind die königsblauen Anhänger nun, als sie von „Bild“ erfahren haben, dass der S04 nicht mehr mit Terodde plane. Auch nicht für Liga 2. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, seine Zeit in Gelsenkirchen endet wohl.

Beim Blick auf die aktuelle Torausbeute ist die Entscheidung durchaus nachvollziehbar. Während er in der vergangenen Spielzeit Torschützenkönig wurde, gelangen ihm in der bisherigen Saison in der Bundesliga lediglich drei Tore in 25 Spielen. Zu wenig für die Verantwortlichen des Revierklubs.

Fans geschockt über S04-Entscheidung

Dem klammen FC Schalke 04 bleibt dabei wohl auch keine andere Wahl. Denn neben Paderborn-Rückkehrer Marvin Pieringer plant S04 mit Sebastian Polter, der noch einen Vertrag bis 2025 hat. Einen Terodde können sich die Gelsenkirchener nicht leisten – vor allem nicht in der 2. Liga.

Simon Terodde hat wohl keine Zukunft mehr beim S04.

Und für die restliche Rückrunde? Terodde wird mit Schalke versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen. Dabei kommt der Angreifer aktuell nur noch von der Bank aus. An Neuzugang Michi Frey gibt es aktuell kein Vorbeikommen.

Die S04-Fans sind jedenfalls alles andere als begeistert von der Entscheidung ihres Lieblingsklubs. „Mit Terodde nicht in die 2. Liga zu gehen, wäre so unglaublich dumm. Das sind wahrscheinlich garantierte 15+ Tore, die man sich entgehen lässt. Schätze Terodde auch so ein, dass er auf ein wenig Gehalt verzichten würde“, „Wäre ein totaler Fehler. In der 2. Liga wären wir wieder gezwungen mehr das Spiel zu machen. Ergo bräuchten wir vorne einen klaren Knipser wie Simon“ und „Bei Abstieg würd ich’s nicht verstehen. Gibt keinen besseren Stürmer für die 2. Liga. Vor allem, da Simon nun mal dann schon zwei Jahre da ist, sich mit uns identifiziert und eine kleine Ikone bei uns geworden ist“, heißt es unter anderem in den sozialen Netzwerken.