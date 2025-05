FC Schalke 04: Plan geht offenbar auf! S04 hofft auf Geldregen

In den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren hat beim FC Schalke 04 nicht allzu viel funktioniert. Vieles, was der S04 sich vorgestellt hatte, ist nach hinten losgegangen und ganz anders gekommen. Bei einem Szenario ist dies anders.

Im vergangenen Winter hat der FC Schalke 04 Lino Tempelmann zu Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Der Mittelfeldmann spielte nahezu keine Rolle bei S04, kam im Laufe der Saison erst nach einer schweren Knieverletzung zurück. Doch während seiner Leihe beim BTSV avancierte er zu einem Top-Spieler der Liga.

FC Schalke 04: Tempelmann stellt sich ins Schaufenster

Wer hätte damit rechnen können? Wer hätte das noch vor wenigen Monaten gedacht? Plötzlich gehört Tempelmann zu den heißesten Aktien der zweiten Bundesliga. In Braunschweig hat er sich in Topform gespielt und könnte der entscheidende Faktor dafür werden, dass die Niedersachsen in der Liga bleiben.

Neun Torbeteiligungen in 17 Spielen, der Dreh- und Angelpunkt des Spiels und mittlerweile gar ein Fanliebling bei den Braunschweigern: Tempelmann hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. In diesen Tagen dürfte sich der ein oder andere Schalker fragen, warum der S04 diese Leistungen nicht aus ihm herausholen konnte.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Fakt ist: Der Plan mit dem 25-Jährigen und seiner Leihe ist voll aufgegangen. Der BTSV besitzt keine Kaufoption, Tempelmann kehrt nach der Saison vorerst zu Königsblau zurück. Anschließend dürfte er dann endgültig verkauft werden. Eine Zukunft bei S04 hat der Mittelfeldakteur wegen der Vergangenheit in Gelsenkirchen wohl nicht.

Folgt die Rückkehr zum FCN?

So könnte der Revierklub mit Tempelmann durchaus noch ein wenig Geld machen. Denn in den letzten Wochen hat er gezeigt, dass er in Liga zwei ein Unterschiedsspieler sein kann. Das haben wohl erste Interessenten bemerkt. Laut „Bild“ soll gar der 1. FC Nürnberg Kontakt zu Tempelmann aufgenommen haben. Der S04-Profi war schon von 2021 bis 2023 an den Club ausgeliehen.

Bei den Franken könnte er die Nachfolge von Jens Castrop antreten. Castrop wechselt in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Verkauft Schalke Tempelmann also zum FCN? Eine mögliche Ablöse ist indessen noch nicht gehandelt worden.