FC Schalke 04: Verbindung zu Schröder – DAS macht den Tauer-Deal besonders kurios

Der erste Winterzugang der Knappen ist in trockenen Tüchern. Am Mittwoch (21. Dezember) verkündete der FC Schalke 04, was bereits tagelang gemutmaßt wurde. Niklas Tauer schließt sich dem Klub auf Leihbasis an.

Es ist der erste Transfer des Trios Peter Knäbel/René Grotus/André Hechelmann, das beim FC Schalke 04 mittlerweile die sportlichen Fäden in der Hand hält. Es gibt ein Detail, welches den Transfer von Tauer besonders kurios macht.

FC Schalke 04: Tauer kommt aus Mainz

Mit Tauer hat S04 die kurzzeitig entstandene Lücke im defensiven Mittelfeld wieder gefüllt. Nachdem man vor Kurzem Florian Flick leihweise in Richtung Nürnberg ziehen ließ, übernimmt Tauer dessen Posten in Gelsenkirchen. Ausgerechnet Tauer. Der hat nämlich eine kuriose Verbindung zu Schröder.

Kuriose Schröder-Verbindung

Rückblick: Im September 2019 unterschrieb Tauer beim FSV den ersten Profivertrag seiner Karriere. Zuvor hatte er sich sieben Jahre lang durch die Jugendmannschaft des Klubs gearbeitet. Noch heute ist auf Instagram ein Bild von jenem 27. September zu sehen, an dem er seine Unterschrift unter das Arbeitspapier setzte.

„Sehr glücklich und stolz, meinen ersten Profivertrag bei Mainz 05 unterschrieben zu haben“, schrieb er damals. Neben ihm auf dem Bild zu sehen: Rouven Schröder. Der war damals nämlich noch Sportvorstand in Rheinland-Pfalz. Dass Schalkes erster Transfer nach Rouven Schröder ein Spieler ist, dem dieser einst den ersten Profivertrag gab, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

FC Schalke 04: Weitere Spieler sollen kommen

Klar ist aber auch, dass Tauer nicht der einzige Neuzugang bleiben wird. Besonders auf den Außenbahnen wollen die Knappen noch nachlegen. Es soll ein schneller Spieler kommen, der mit Dribblings und Flanken für Torgefahr sorgt.

Auf die gesamte Saison gesehen ist Tauer bereits der 16. Neuzugang des FC Schalke 04. Im Sommer schuftete Rouven Schröder ganz schön, um den zweiten Umbruch in Folge zu stemmen. Jetzt überehmen diesen Job andere.