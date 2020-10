FC Schalke 04: Gute Nachrichten! Super-Talent verlängert langfristig

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 arbeitet weiter daran, seinen Bundesliga-Kader wieder langfristig mit Talenten verstärken zu können.

Um diese am Ende nicht wieder ablösefrei zu verlieren, will Schalke 04 diese mit langen Verträgen ausstatten. Bei einem Top-Talent meldete der Verein jetzt Vollzug.

FC Schalke 04 bindet Bozdogan bis 2024

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04. Wie der Verein bekannt gab, hat Can Bozdogan seinen Vertrag bei den Königsblauen vorzeitig bis 2024 verlängert. Bozdogan, der erst im letzten Jahr aus der Jugend des 1. FC Köln gewechselt war, hatte sich vergangene Saison in die Profi-Mannschaft gespielt.

Zuvor lief sein Vertrag bei den Knappen nur bis 2022. Der 19-Jährige zeigte sich überaus begeistert. „Schalke hat mir die Möglichkeit gegeben, den Schritt vom Jugend- zum Bundesliga-Spieler zu gehen“, wird er auf der vereinseigenen Website zitiert.

„Mein Dank gilt an dieser Stelle auch der Knappenschmiede: In der U19 habe ich das Rüstzeug bekommen, um den Sprung in den Profi-Bereich zu schaffen. Ich werde alles daransetzen, dass wir unseren Fans wieder Spaß bereiten und erfolgreich Fußball spielen“, versprach er den Fans.

Auch sein Trainer zeigte sich erfreut über den langfristigen Verbleib seines Mittelfeldspielers. Bozdogan sei ein feiner Techniker, der ein exzellentes Spielverständnis habe und immer den Weg zum Tor suche.

Bozdogans steiler Weg bei den Knappen

Nachdem der gebürtige Kölner beim 1. FC jahrelang in der Jugend gespielt hatte, wagte er im vergangenen Jahr den Schritt nach Gelsenkirchen. Dort spielte er in 13 Spielen in der U19, ehe die Junioren-Bundesliga abgebrochen wurde.

Nach der Corona-Pause wurde er von David Wagner in den Profi-Kader befördert, welchem er seit diesem Sommer fest angehört. Unter dem neuen Trainer Baum kam er bisher in beiden Partien zum Einsatz. (mh)