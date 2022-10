FC Schalke 04: Talent soll in die erste Mannschaft – Ex-Trainer macht Kramer Druck

Die derzeitige sportliche Situation beim FC Schalke 04 ist alles andere als berauschend. Nach zehn Spielen stehen die Königsblauen auf dem 17. Tabellenplatz, zwei Punkte vor den letztplatzierten Bochumern.

Während die Profimannschaft derzeit eher weniger überzeugt, steht die U23 des FC Schalke 04 derzeit auf dem vierten Platz in der Regionalliga West und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die dritte Liga machen. Nun fordert ein Ex-Trainer eines Leistungsträgers der Knappen, dass sein ehemaliger Schützling in die Profimannschaft befördert wird. Die Rede ist von Flügelspieler Andreas Ivan.

FC Schalke 04: Ex-Trainer fordert Ivans Beförderung

Nach dem Spiel von Rot Weiss Ahlen gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04 hat sich der Trainer der Ahlener, Andreas Zimmermann, zu seinem ehemaligen Schützling Andreas Ivan geäußert. Dabei forderte der Übungsleiter, dass sein Namensvetter in den Profikader der Schalker befördert wird.

„Andy Ivan muss nach oben. Ganz klare Geschichte“, meint Zimmermann gegenüber dem „RevierSport„. Der Grund sei laut ihm ein einfacher: Der Außenstürmer habe eine hohe Schnelligkeit, welche dem Team von Trainer Frank Kramer derzeit fehlen würde. „Ich habe das Spiel von Schalke gegen Hoffenheim am Freitag geguckt. Der Andy Ivan muss mit seiner Schnelligkeit hoch“, kommentierte der Ahlen-Coach. Dann wird er noch deutlicher: „Der müsste längst oben sein.“

FC Schalke 04: Ivan hätte Bundesliga-Qualität

Laut Zimmermann müsste Kramer Ivan „einfach reinschmeißen“. Damit könnte der Schalke-Coach „nichts falsch machen“, gerade wenn „du die anderen siehst … der kann das“, meint der gebürtige Berliner und kritisiert dabei auch den Kader der Bundesliga-Mannschaft.

Mehr News zum FC Schalke 04: Fans völlig baff – plötzlich geistert DIESER Name durch Gelsenkirchen

Im Sommer wechselte Andreas Ivan von Rot Weiss Ahlen zur zweiten Mannschaft des S04. In seinen 31 Spielen für die Ahlener steuerte Ivan zehn Tore und neun Torvorlagen bei. In der aktuellen Saison traf der Rumäne bereits dreimal für die Schalker U23 und bereitete vier Tore vor. Ob er in der laufenden Saison sein Profidebüt bei den Schalkern geben wird, wie Zimmermann gegenüber der „RevierSport“ fordert, wird die Zukunft zeigen.