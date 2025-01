FC Schalke 04: Sylla-Hammer perfekt! Jetzt ist es passiert

Und plötzlich macht der FC Schalke 04 den Fans wieder Spaß! Die Hinrunde war mehr als nur enttäuschend, nun ist der S04 seit fünf Ligaspielen ungeschlagen. Dabei wurden auch einige Teams aus der oberen Tabellenhälfte geschlagen.

Neben Kenan Karaman ist Moussa Sylla eine Lebensversicherung beim FC Schalke 04. Mit seinem Doppelpack gegen Nürnberg (3:1) hatte er einen großen Anteil an den ersten drei Punkten des Jahres. Nach dem Spieltag darf sich der Stürmer über eine weitere Nachricht freuen.

FC Schalke 04: Sylla-Doppelpack gegen Nürnberg

Er steht immer da, wo ein Stürmer eben stehen muss: Moussa Sylla kann es aus vielen Positionen und zeigte das auch in dieser Saison immer wieder für den FC Schalke 04. Gegen den 1. FC Nürnberg machte er zwei wichtige Tore. Beim 2:0 wurde er von Anton Donkor bedient und fackelte im Strafraum nicht lange. Sein Linksschuss war für den gegnerischen Keeper unhaltbar.

Kurz vor der Halbzeitpause flankte Tobias Mohr in den Fünfmeterraum, wo Sylla mit dem Kopf zur Stelle war. Es waren seine Treffer 12 und 13. Er hat damit in der Torjägerliste Budimir Zivzivadze überholt, der bei 12 Toren liegt und keine weiteren mehr schießen wird. Der Georgier ist nämlich in die Bundesliga zum 1. FC Heidenheim gewechselt.

Damit hat Sylla nun eine Riesenmöglichkeit, sich die Torjägerkrone der 2. Bundesliga zu schnappen. Sein größter Konkurrent kommt dabei ausgerechnet aus dem eigenen Lager: Kenan Karaman hat nämlich elf Tore auf dem Konto.

Sylla und Karaman schielen auf Torjägerkanone

Ein weiterer Stürmer aus der 2. Liga, der den beiden Stars des FC Schalke 04 gefährlich werden könnte, ist Davie Selke vom Hamburger SV. Der Angreifer hat genauso viele Tore wie Karaman erzielt. So torhungrig wie sich die Königsblauen zeigen, stehen die Chancen gut, dass einer der beiden S04-Profis sich am Ende die Torjägerkanone holen könnte.

In der 2. Bundesliga gelang dies einem Schalke-Profi zuletzt Simon Terodde. 30 Tore erzielte der ehemalige Fußballer in der Aufstiegssaison 2021/22 und hatte mit seinen Treffern den Revierklub wieder ins deutsche Oberhaus geschossen.