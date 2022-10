FC Schalke 04: Bei den Knappen scheiterte er – jetzt zittert eine ganze Liga vor ihm

In den vergangenen Jahren herrschte beim FC Schalke 04 ein reges Treiben im Kader. Eine Vielzahl von Spieler wurde verpflichtet, eine große Menge an Akteuren wurde allerdings auch wieder verkauft.

Viele zogen dann weiter, um anderswo ihr sportliches Glück wiederzufinden. Einer dieser, die nach ihrem Abgang auf Schalke den Weg auf die Erfolgsstraße wieder gefunden haben, ist Steven Skrzybski.

FC Schalke 04: Skrzybski hält 2. Bundesliga in Atem

Viele Fans des FC Schalke 04 werden mit einem Blick auf die Torschützenliste der 2. Bundesliga verwundert die Augen reiben. Nach zwölf Spielen steht Steven Skrzybski von Holstein Kiel nämlich sowohl auf dem ersten Platz der Top-Torschützen als auch auf dem der Top-Scorer der zweithöchsten Spielklasse in Deutschland. Acht Tore und vier Vorlagen sprechen dabei eine deutliche Sprache.

Dabei kommt die Leistungsexplosion des Mittelstürmers durchaus überraschend. Für die erste Mannschaft von Union Berlin kam Skrzybski, bevor er zu Schalke wechselte, auf 30 Tore und 18 Torvorlagen in 143 Spielen. Für die Gelsenkirchener kam er hingegen nur auf vier Tore und fünf Torvorlagen in 32 Partien. Die Marke aus seiner Königsblauen-Zeit hat der gebürtige Berliner alleine in dieser Saison schon übertroffen. Auch aufgrund Skrzybskis Statistiken in der vorherigen Saison (fünf Scorer in 26 Spielen) war diese Leistungsexplosion nicht vorherzusehen.

FC Schalke 04 und Skrzybski – ein Missverständnis

2018 ist Steven Skrzybski als großer Hoffnungsträger für etwas mehr als drei Millionen Euro nach Schalke gekommen. Der damals 24-Jährige sollte die Offensive der Königsblauen wiederbeleben und ähnlich gute Leistungen wie in Berlin erzielen.

So wirklich dazu kommen sollte es allerdings nie. Nach einem soliden Start spielte der Stürmer unter Trainer David Wagner ein Jahr nach seiner Verpflichtung keine Rolle mehr. Statt auf Schalke zu bleiben, zog es Skrzybski dann für ein halbes Jahr zu Fortuna Düsseldorf, ehe er sich nach seiner Rückkehr auf Schalke Anfang 2021 eine Bänderverletzung zuzog und mehr als drei Monate pausieren musste.

Den Abstieg seines Klubs aus der Bundesliga konnte er so nur von der Tribüne aus verfolgen. Anschließend zog es Skrzybski dann zu Holstein Kiel, wo er nun sein Glück gefunden zu haben scheint.