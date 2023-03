FC Schalke 04: Bundesligatrainer bestätigt Kontakt – ER wäre fast beim Pottklub gelandet

Noch vor Wochen war der FC Schalke 04 abgeschlagener Letzter. Nach der 1:6-Klatsche gegen RB Leipzig hatten viele den S04 schon abgeschrieben. Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage, ist Königsblau komplett zurück. Nach dem 2:2-Unentschieden im Revierderby hat Schalke weiterhin nur zwei Punkte Rückstand auf Platz 14.

Ein ganz großer Faktor für den Aufschwung vom FC Schalke 04 ist sicherlich der Trainer der Knappen. Seitdem Thomas Reis auf Schalke ist, hat sich sein Team äußerst stabilisiert. Es scheint zwischen Schalke und Reis einfach zu passen. Doch möglicherweise wäre vor Reis fast ein anderer Bundesligatrainer auf Schalke gelandet.

FC Schalke 04: Rheinland statt Ruhrgebiet

Er ist schon jetzt ein absoluter Kult-Trainer im deutschen Fußball. Steffen Baumgart ist mit seiner Schiebermütze und seinem extrovertierten Charakter schon jetzt eine absolute Legende – vor allem beim 1. FC Köln. Bei den Kölnern wurde Baumgart ziemlich schnell zum absoluten Liebling. Der 51-Jährige passt mit seiner Art nicht nur perfekt zum „Effzeh“, sondern lässt auch seine Mannschaft stark performen.

Doch bevor er nach Köln wechselte, wäre der gebürtige Rostocker fast beim FC Schalke 04 gelandet. Bevor er vom SC Paderborn zu den Rheinländern ging, war er ein ernsthafter Kandidat bei Königsblau. Im Frühjahr 2021 hatte Baumgart Kontakt mit den Verantwortlichen vom S04, sprach sogar mit Ex-Sportdirektor Rouven Schröder über ein mögliches Engagement. Dies bestätigte Baumgart gegenüber der WAZ. „Mit Rouven Schröder hatte ich ein gutes Gespräch über gewisse Möglichkeiten“, so der Köln-Coach.

Aber: „Solche Gespräche enden ja nicht gleich in einer Verpflichtung. Ich hatte mich damals mit zwei, drei Klubs unterhalten.“ Der Bundesliga-Coach erklärte auch, dass es schnell auf den Effzeh hinausgelaufen ist. „Es war aber relativ schnell klar, dass ich nach Köln gehen werde“, so Baumgart. Der Kult-Coach landete in Köln, der S04 hielt an ex-Coach Grammozis fest.

Reis der perfekte Coach für S04?

Anderthalb Jahre später heuerte dann Thomas Reis am Berger Feld an. Es scheint, als sei der Ex-Bochumer die wichtigste Verpflichtung der Saison. Seitdem er da ist, stabilisierte sich die Mannschaft kontinuierlich immer weiter – vor allem defensiv steht der S04, besonders in der Rückrunde, herausragend. Ein Zwischenfazit: Reis machte Schalke wieder konkurrenzfähig und brachte den Glauben zurück. Trotz Platz 17 hat Königsblau noch alle Chancen auf den Klassenerhalt – der Verdienst von Thomas Reis.

Doch auch abseits des sportlichen Aufschwungs sieht es so aus, als würde Thomas Reis wie die Faust aufs Auge zum S04 passen. Mit seiner klaren und offenen Art, mit seiner Emotionalität ist er schnell zu einem Liebling bei Blau-Weiß geworden. Sowohl die Fans als auch die Mannschaft sind äußerst zufrieden mit Reis. „Er ist ein fantastischer Trainer“, erklärte Zalazar kürzlich. Das unterstreicht die Wertschätzung gegenüber dem Trainer.

Baumgart und Köln, Reis und Schalke – die jetzigen Verhältnisse scheinen gut so wie sie sind. Dennoch hätte es auch ganz anders kommen können. Wären die Gespräche zwischen Schröder und Baumgart intensiviert worden, stände der Köln-Trainer jetzt vielleicht mit blauem Shirt und weißer Schiebermütze am Spielfeldrand.