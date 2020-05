FC Schalke 04: S04-Star Matondo verrät in der Corona-Krise: „DAS ist sehr unangenehm“

Am kommenden Wochenende soll es wieder losgehen in der Bundesliga. Dafür sieht das Hygienekonzept der Bundesliga auch regelmäßige Corona-Tests der Spieler vor. Rabbi Matondo, Angreifer des FC Schalke 04, hat jetzt verraten, wie sich ein solcher Corona-Testvorgang eigentlich anfühlt.

„The Times“ sagte der walisische Angreifer: „Sie holen dieses lange Teil. Dann stecken sie es dir in den Hals und holen noch eins, dass sie dir in die Nase schieben. So tief, dass du dort nie mit deinem Finger hinkommen würdest.“

Man hört heraus: Der 19-Jährige ist kein Fan des Testvorgangs an sich. „Es geht sehr tief“, erklärt der Wirbelwind des FC Schalke 04. „Man kann sich vorstellen, dass das nicht sehr angenehm ist. Ich versuche mich vorher mental darauf einzustellen.“

Neben den Tests müssen die Fußball-Profis strenge Hygienestandards einhalten.

Immerhin sind seit kurzem wieder Zweikämpfe erlaubt. „Es beginnt wieder ernster zu werden angesichts des Re-Starts“, so Matondo. Der Rechtsaußen verrät: „Wir dürfen wieder in die Zweikämpfe gehen, aber man ist immer noch zögerlich das zu tun. Wenn wir in die Trinkpausen gehen, verteilen wir uns alle. Es ist alles komisch und es wird noch eine Zeit lang komisch bleiben in den nächsten Wochen.“

Premier League berät über weiteres Vorgehen

Auch in der Premier League, wo Matondo zuvor bei Manchester City als Youngster reinschnuppern durfte, sollen die Profis demnächst großflächig getestet werden. Geplant ist die Saison ab 12. Juni fortzusetzen. Am heutigen Montag ist eine Video-Konferenz der 20 Premier-League-Teams angesetzt. Hier soll beraten werden, wie es weitergeht.

In Großbritannien sieht der Plan vor, an zehn geprüften neutralen Spielorten die restlichen Partien auszutragen. Das stößt vor allem bei kleineren Teams im Tabellenkeller auf Widerspruch. (ms)