FC Schalke 04 baff – nächste Sensation lässt alle staunen

An diesen Spieltag der 2. Bundesliga werden sich alle Fans noch lange erinnern! Vor allem die des FC Schalke 04. Die Königsblauen konnten nämlich Spitzenreiter St. Pauli sensationell besiegen und in Gelsenkirchen wieder für bessere Stimmung sorgen.

Aber der überraschende Heimsieg des FC Schalke 04 war nicht die einzige Sensation an diesem Spieltag. Ausgerechnet ein weiterer Abstiegskonkurrent lässt alle Fußballfans staunen.

FC Schalke 04: Nächste Sensation in der 2. Bundesliga

Was ist denn hier los? Will denn keiner aufsteigen? Natürlich will auch keiner absteigen! Aber was an diesem 24. Spieltag der 2. Bundesliga los war, ist absolut irre. Zunächst sorgte der FC Schalke 04 mit einem 3:1-Sieg gegen St. Pauli für eine Mega-Überraschung. Wirklich kaum jemand hatte mit einem Erfolg der Königsblauen gerechnet.

Doch Cheftrainer Karel Geraerts glaubte dagegen immer an seine Mannschaft, die den Kiezkickern in allen Belangen überlegen war. Die drei Punkte sind am Ende überraschend, aber hochverdient. Für die Gelsenkirchener war ein Sieg enorm wichtig, ansonsten gäbe es bei S04 Großalarm.

Gut für S04: Fast alle Konkurrenten in der unteren Tabellenhälfte konnten nicht siegen. Hansa Rostock verlor das direkte Duell gegen Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig unterlag beim 1. FC Nürnberg. Doch für die größte Sensation des Tages sorgte der schon fast abgeschlagene VfL Osnabrück.

Osnabrück schockt den HSV

Eigentlich braucht sich der FC Schalke 04 aufgrund des enormen Vorsprungs auf den Tabellenletzten Osnabrück keine Sorgen zu machen, aber dieser Sieg gegen den Hamburger SV ist mehr als nur überraschend. In Unterzahl konnten die Osnabrücker den HSV mit einem Last-Minute-Elfmeter niederringen.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz ist nun auf sechs Punkte geschrumpft, auf einen sicheren Platz sind es nur noch sieben. Osnabrück holte in den vergangenen fünf Spielen acht wichtige Zähler und schöpft plötzlich wieder Hoffnung. Am kommenden Spieltag steht für den VfL ein sogenanntes „Sechs-Punkte-Spiel“ an. Dann geht es nämlich zum 1. FC Kaiserslautern, der wiederum im direkten Duell gegen Rostock 3:0 siegte.