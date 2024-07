FC Schalke 04 verkündet Sponsoren-Hammer – jetzt ist es offiziell

Das Sponsoring des FC Schalke 04 sorgt derzeit für große Diskussionen. Denn der Pottklub ist weiterhin auf der Suche nach einem Hauptsponsor. Der Vertrag mit Veltins wird nicht verlängert – doch einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Allerdings kann der FC Schalke 04 jetzt eine weitere wichtige Verlängerung mit einem Sponsor feiern. Böklunder bleibt an der Seite des Pottklubs. Das gab der Verein am Mittwoch (3. Juli) bekannt.

Seit fast einem Vierteljahrhundert hat die Zusammenarbeit zwischen Böklunder und S04 nun schon Bestand. Die Marke des Tochterunternehmens der Zur Mühlen Gruppe ist bei Königsblau kaum mehr wegzudenken. Nun setzt sich die Partnerschaft mindestens bis zum Ende der Saison 2025/26 fort. Böklunder behält seine umfangreichen Werbe- und Marketingrechte in der VELTINS-Arena, auch die mittlerweile legendäre Böklunder-Fanbox wird selbstverständlich fortgesetzt.

„Dass Böklunder Premium-Partner des FC Schalke 04 bleibt, ist das Ergebnis von guten und zielführenden Gesprächen in den vergangenen Wochen. Die Zusammenarbeit wird am Ende des neuen Vertrags ein Vierteljahrhundert alt sein, das ist in diesem Geschäft alles andere als normal. Die Verlängerung ist ein wichtiges Zeichen der Kontinuität im Segment unserer Premium-Partner und Ausdruck der partnerschaftlichen Zusammenarbeit“, erklärt S04-CEO Matthias Tillmann.

„Es macht mich stolz und glücklich, dass der Verein und unsere Unternehmensgruppe weiterhin gemeinsame Wege gehen. Die Fortsetzung dieser bewährten Partnerschaft, die an Kontinuität nicht zu übertreffen sein dürfte, ist eine Herzensangelegenheit. Mehr noch: Schalke ist Teil unserer DNA, ein Familienmitglied. Und das wird der S04 auch immer bleiben“, betonte Maximilian Tönnies.

Böklunder-Marketingboss blickt zuversichtlich in die Zukunft

In den vergangenen 23 Jahren sind die beiden Partner durch dick und dünn gegangen – von historischen Champions-League-Abende bis hin zum Absturz in Liga zwei. Böklunder-Marketingchef Oliver Schwale ist sich sicher, dass der S04 mit Böklunder an der Seite wieder erfolgreich wird.

„Schalke wird zweifellos zu alter Stärke zurückfinden. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass es dem Verein eher heute als morgen gelingt. Gerade im Marketing, wo der S04 sicherlich immer noch erstklassig unterwegs ist, können wir mit unseren starken Marken Böklunder sowie Gutfried neue Akzente setzen“, heißt es vonseiten des Fleisch- und Wurstunternehmens.