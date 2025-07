FC Schalke 04: Nächste irre Rückkehr? S04 nimmt IHN ins Visier

Der FC Schalke 04 hat mit Timo Becker bereits einen Spieler für die neue Saison verpflichtet. Der Abwehrspieler kommt von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zurück zu seinem Herzensverein nach Gelsenkirchen.

Es wird vermutlich aber nicht nur bei dieser Rückholaktion bleiben. Der FC Schalke 04 hat einen weiteren Ex-Spieler ins Visier genommen, der ebenfalls mit Becker abgestiegen ist. Die meisten Fans werden vermutlich schon ahnen, um welchen Profi es sich handelt.

FC Schalke 04: Nächste Rückholaktion?

Es müssen Verstärkungen her! Eine weitere Katastrophen-Saison kann sich der FC Schalke 04 nicht leisten. Neben neuen Spielern schaut sich der S04 auch um, welche ehemaligen Stars es beim Revierklub richten können. Timo Becker kehrt schon aus Kiel zurück. Folgt ihm ein weiterer Ex-Teamkollege nach Gelsenkirchen?

Denn laut „Sky“ seien die Schalker an einer Verpflichtung ihres ehemaligen Spielers Steven Skrzybski interessiert. Allerdings müsste dann eine Ablöse gezahlt werden. In Kiel hat der Angreifer nämlich noch einen Vertrag bis 2026.

Nun sind die Kieler gefragt: Soll er mit einem Jahr Restvertrag gehalten oder verkauft werden? Schalke ist allerdings nicht der einzige Interessent. Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, habe der Klub Anfragen eines Bundesligisten und von zwei ambitionierten Traditionsklubs der zweiten Liga erhalten.

S04 hat Skrzybski im Visier

Neben dem FC Schalke 04 will auch noch ein weiterer Zweitligist den Stürmer haben. Doch beide Teams müssten sich dann gegen den Bundesligisten durchsetzen, der den 33-Jährigen haben möchte. Warum Skrzybski so begehrt ist? Sechs Tore und drei Vorlagen in 25 Pflichtspielen. Er verfügt über viel Erfahrung und könnte sowohl den Erst- als auch Zweitligisten sofort helfen.

Mehr Nachrichten für dich:

Für Schalke absolvierte Skrzybski übrigens nur 32 Spiele. Nach einer Leihe zu Fortuna Düsseldorf ging es für ihn dann im Juli 2021 zu Holstein Kiel. Nach vier erfolgreichen Jahren könnte in diesem Sommer der Abschied folgen. Geht es dann zurück nach Gelsenkirchen zum S04?