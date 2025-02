FC Schalke: Ex-Spieler Skarke spricht S04-Klartext – „Muss man einfach sagen“

In der Vergangenheit gab es beim FC Schalke 04 bei einigen Personalien regelrechte Transfersagas. So etwa bei Tim Skarke. Die Königsblauen wollten den Offensivspieler im Winter 2023 holen, er galt als Wunschkandidat. Bis der Deal damals über die Bühne ging, dauerte es ziemlich lange.

Nur ein halbes Jahr blieb Skarke letztlich beim FC Schalke 04. Diese Zeit hat den Profi von Union Berlin aber weiterhin geprägt, wie er nun im Interview mit unserem Partner-Portal „Berlin Live“ verrät.

FC Schalke 04: Skarke blickt auf S04-Zeit zurück

Die knapp sechs Monate beim FC Schalke wurden für Skarke durch zwei Verletzungen erschwert. So setzte ihn erst eine Fußprellung außer Gefecht, danach stand er wegen einer Fleischwunde nicht zur Verfügung. Keine einfache Zeit für den Profi, der dennoch Eindruck bei den Knappen hinterlassen hatte.

Auch interessant: FC Schalke 04: Bulut verlängert – doch diese Gefahr bleibt

Aber auch der Verein selbst sei für Skarke „schon was Besonderes“, sagt er gegenüber „Berlin Live“. „Vor allem, weil meine Freundin und ihre Familie aus dem Ruhrpott kommen. Die haben mich dann auch im Stadion und bei den Spielen unterstützt. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich zu so einem großen Klub gegangen bin. Das hat mir schon sehr viel bedeutet, für diesen Verein zu spielen, das muss man einfach sagen.“

Vor der kurzen Leihe in Gelsenkirchen war Skarke beim 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98 und bei Union Berlin unter Vertrag. Nur neun Spiele absolvierte er für S04, erzielte dabei einen Treffer.

„Mich hat die Zeit sehr geprägt“

Was ihn besonders beeindruckt hat: „Die Fans, das Stadion, das war schon sehr besonders. Ein halbes Jahr hört sich jetzt nicht so lange an, aber mich hat die Zeit schon sehr geprägt.“ Den FC Schalke 04 verfolgt er immer noch und hofft, auch bald ein Besuch abstatten zu können. „Ich würde gern mal wieder ins Stadion gehen, aber es geht halt zeitlich einfach nicht.“

Mehr Nachrichten für dich:

Schließlich muss er mit Union Berlin in der Bundesliga ran. Dort geht es am Wochenende gegen Borussia Dortmund. Auch wenn er mit S04 kein Revierderby gespielt hat, kann er das Duell gegen den Erzrivalen der Schalker kaum abwarten. „Natürlich macht es Spaß, jetzt in Dortmund zu spielen. Aber wir spielen da mit Union Berlin und ich will dort wie jedes Wochenende alles geben. Die Motivation ist eh bei hundert Prozent“, so Skarke.

Das komplette Interview von Tim Skarke kannst du hier bei unserem Partner-Portal „Berlin Live“ lesen.