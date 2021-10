FC Schalke 04 auf ganz dünnem Eis – wird DAS zum großen Problem?

Zwei Siege in Folge durfte der FC Schalke 04 vor der Länderspielpause feiern. Am Freitag (15. Oktober) gegen Hannover 96 soll die Siegesserie fortgesetzt werden.

Ohne Frage ist der FC Schalke 04 in dieser Saison sehr von Top-Torjäger Simon Terodde abhängig. Doch das könnte zu einem großen Problem werden.

FC Schalke 04: Was wäre S04 ohne IHN?

Ein Pflichtspiel ohne Terodde – für Schalke und die Fans wäre das ein Horror-Szenario. Schließlich hat der Stürmer in neun Zweitligaspielen elf Tore erzielt und zwei vorbereitet.

----------------------------------------

Schalker Torschützen der 2. Bundesliga:

Terodde, 11 Tore Bülter, 3 Tore Aydin, 1 Tor Drexler, 1 Tor

----------------------------------------

Und wer kommt nach dem Angreifer? Marius Bülter mit drei Treffern, sowie Mehmet Aydin und Dominick Drexler mit einem Tor. Das war's. Sonst hat kein S04-Spieler in der 2. Bundesliga getroffen.

+++ FC Schalke 04: Niemand hat es bemerkt! Simon Terodde verrät irren Tor-Trick +++

Auch wenn Teroddes Tor-Statistik für ihn spricht, so ist sie doch sehr bezeichnend für das gesamte Schalker Team. Der 33-Jährige war allein an 13 Treffern direkt beteiligt.

S04: Andere Offensivspieler müssen auch mal treffen

Der Rekord-Torschütze der 2. Liga hat einen immensen Anteil daran, dass Schalke aktuell auf Platz 4 steht und weiterhin vom Aufstieg träumen kann.

Neben Terodde trifft immerhin auch Marius Bülter (r.) für Schalke. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

So wäre Königsblau also gut beraten auch mal ihre anderen Offensivspieler in Szene zu setzten, da man aktuell zu sehr von Terodde abhängig ist.

-------------------------------

Mehr aktuelle Schalke-News:

FC Schalke 04: Fans drehen durch – DIESE Hammer-Nachricht vor dem Hannover-Spiel ist der Grund

FC Schalke 04: Fan sorgt beim DFB-Länderspiel mit dieser Aktion für Aufsehen – auch der S04 reagiert

FC Schalke 04: Startet ER jetzt richtig durch? S04-Fans sind zuversichtlich – „Wird Selbstvertrauen geben“

-------------------------------

Als Schalke-Fan will man sich gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn Terodde sich mal verletzen sollte oder in eine Schwächephase gerät. Dann könnte man sich schnell wieder vom Bundesliga-Aufstieg verabschieden. Es sei denn, Bülter, Zalazar und Co. fangen endlich an, zu treffen. (oa)