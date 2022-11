FC Schalke 04: Verrücktes Gerücht! Droht jetzt der Terodde-Abgang?

Die Saison läuft noch nicht nach den Vorstellungen des FC Schalke 04. Nach zwölf Spieltagen stehen die Königsblauen auf dem letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist dabei schon fünf Punkte entfernt.

Nun könnte es für den FC Schalke 04 noch dicker kommen, denn Aufstiegstorjäger Simon Terodde könnte den Klub bereits im Winter verlassen. Ein weiterer Bundesligist soll Interesse an den Diensten des Stürmers haben.

FC Schalke 04: Kehrt Terodde nach Köln zurück?

Wie die „Bild“ berichtet, soll der 1. FC Köln derzeit nach einem neuen Stürmer suchen. Nachdem Florian Dietz mit einem Kreuzbandriss für den Rest der Saison ausfällt und auch Sebastian Andersson langfristig fehlen wird, wollen die Verantwortlichen der Geißböcke im Winter wohl einen neuen Stürmer verpflichten wollen.

Auf der Suche nach diesem richtet sich der Blick der Kölner wohl auch nach Gelsenkirchen. Dem Bericht zufolge soll Köln-Trainer Steffen Baumgart große Stücke auf den Schalker-Stürmer halten und auch die Tatsache, dass Terodde immer noch in Köln wohnt, soll den Deal zusätzlich ins Bereich des Möglichen bringen.

FC Schalke 04: Was passiert mit Terodde?

Ein Vorteil für den 34-Jährigen bei einem Wechsel: Er kennt den Klub und die Stadt und wäre mit großer Wahrscheinlichkeit sofort ein elementarer Bestandteil des Teams. Im ersten Spiel unter Thomas Reis saß Terodde zunächst nur auf der Bank. Sturmkollege Sebastian Polter, der Reis aus Bochumer Zeiten kennt, könnte einen Vorteil haben.Sollte sich die Situation des Schalker Aufstiegshelden also nicht verbessern, wäre ein Transfer im Winter eine durchaus denkbare Reaktion.

Bereits während seiner ersten Zeit in Köln absolvierte Terodde 82 Spiele für die Geißböcke. In diesen erzielte er 43 Tore und sechs Torvorlagen. Seine beste Zeit im Dress des FC hatte der Stürmer in der zweiten Liga. Dort erzielte der 34-Jährige 29 Tore und fünf Torvorlagen. Ob es allerdings zu einem Terodde-Comeback in Köln kommt, bleibt abzuwarten. Sollte der Stürmer in die Domstadt zurückkehren wollen, müsste der Klub eine Ablöse bezahlen. Dies könnte den Deal erschweren.