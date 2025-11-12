Große Chance für S04-Youngster! Jetzt sind die Fans gefragt

Der FC Schalke 04 ist ohne Frage eine der positiven Überraschungen der bisherigen Zweitliga-Saison. Zwar hatte man bei S04 gehofft, dass es unter Miron Muslic besser laufen würde. Dass man aber gleich um die Tabellenspitze kämpft, hatten nur die kühnsten Träumer gehofft.

Ein Grund für den jüngsten Höhenflug der Schalker sind neben dem Trainer auch einige Youngster im S04-Team. Muslic hat es schnell geschafft, junge Spieler zu tragenden Säulen zu formen. Davon könnten nun insbesondere Vitalie Becker und Soufiane El-Faouzi profitieren.

S04 mit doppelter Gewinnchance

Denn die DFL hat jetzt einen Fan-Award ins Leben gerufen! Anhänger der Zweitliga-Teams haben ab sofort die Chance, über den Shootingstar der Saison 2025/2026 abzustimmen. Insgesamt stehen 14 Jungspieler zur Auswahl, die in den bisherigen Spielen ihre Qualität zeigen konnten.

Auch spannend: Juwel-Hammer auf Schalke! S04-Fans machen große Augen

Aus der Knappen-Elf schafften es eben Becker und El-Faouzi in die Endabstimmung – wenig überraschend. El-Faouzi kam vor der Saison aus Aachen nach Gelsenkirchen. Der Mittelfeldmotor stand bisher in jedem Spiel in der Startelf und zahlt das Vertrauen des Trainers vor allem mit Zweikampfstärke und einer unbändigen Laufbereitschaft zurück.

Kollege Becker schaffte unter Muslic den Sprung aus der S04-Jugend zu den Profis. Auch er startete bisher in jedem Zweitliga-Spiel und lässt die Gegner seine Präsenz spüren. So schlägt er etwa ligaweit die meisten Flanken aus dem laufenden Spiel und ist ebenfalls sehr zweikampfstark.

Schalke-Fans in der Zwickmühle

Während es den FC Schalke natürlich freut, dass gleich zwei junge Spieler so einschlagen, stecken die Fans in einem Dilemma. Sie müssen sich für einen der beiden Spieler entscheiden und nehmen dem jeweils anderen Profi damit quasi eine Stimme weg, was die Siegchancen gegenüber einem Spieler, der keinen Teamkollegen als Konkurrent hat, sicherlich schmälert.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Leute wir müssen uns für einen entscheiden, um ihn zum Sieg zu verhelfen“, fordert daher schon ein Fan auf „X“. Abstimmen können Fans bei dem Voting über die offizielle Bundesliga-App.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Neben den beiden S04-Spielern stehen Younes Ebnoutalib (Elversberg), Benjamin Källman und Hayate Matsuda (beide Hannover), Kenneth Eichhorn (Hertha BSC), Francis Onyeka (Bochum), Dennis Seimen und Mika Baur (beide Paderborn), Naatan Skyttä (Kaiserslautern), Lilian Egloff (Karlsruhe), Hiroki Akiyama (Darmstadt), Mohamed Ali Zoma (Nürnberg) und Anouar El Azzouzi (Düsseldorf) zur Auswahl.