FC Schalke 04: Fans feiern ihren Herzensklub für DIESE Entscheidung – „Auch mal ein neues Gefühl“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

In letzter Sekunde, so scheint es, haben sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 doch noch umentschieden. Nachdem Matthew Hoppe die Knappen am Ende des Transferfensters noch verließ, war der Klub auf der Suche nach einem vereinslosen Ersatz.

Die Wahl des FC Schalke 04 schlug hohe Wellen. Kurzfristig machte der Verein dann jedoch einen Rückzieher – und wird von seinen Fans nun dafür bejubelt.

FC Schalke 04 äußert sich zu Spielergerücht

Sergi Enrich sollte die Offensive der Königsblauen verstärken. Der Spanier stand zuletzt sechs Jahre bei SD Eibar unter Vertrag, ist seit diesem Sommer allerdings arbeitslos. Deshalb hätte ihn Schalke auch jetzt noch verpflichten können.

-------------------

Das ist der FC Schalke 04:

Gegründet am 4. Mai 1904 als Westfalia Schalke

Mitglieder: rund 160.000

Heimspiel-Stätte: Veltins-Arena (62.271 Zuschauer)

Deutscher Meister 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 und 1958

Deutscher Pokalsieger 1937, 1972, 2001, 2002, 2011

Trainer: Dimitrios Grammozis

-------------------

Schnell wurde Widerstand gegen die Pläne der Verantwortlichen um Sportdirektor Rouven Schröder laut. Der Grund: Enrich hat eine skandalträchtige Vergangenheit. Neben einer Vorbestrafung steht er auch wegen mutmaßlicher rassistischer Kommentare in der Kritik (DER WESTEN berichtete >>>)

.

Sergi Enrich kommt nicht. Foto: IMAGO / Alterphotos

Nun hat sich Schalke 04 geäußert. Wie der Verein am Mittwoch auf seinen Social-Media-Kanälen mitteilte, ist der Wechsel vom Tisch. „Wir haben uns mit dem vertragslosen Spieler Sergi Enrich beschäftigt“, bestätigten die Königsblauen das Gerücht. Allerdings habe man sich gegen eine Verpflichtung entschieden.

#InfoTweet: Wir haben uns mit dem vertragslosen Spieler Sergi Enrich beschäftigt und uns gegen eine Verpflichtung entschieden. #S04 — FC Schalke 04 (@s04) September 8, 2021

Dabei sollen die Verhandlungen weit fortgeschritten gewesen sein, ehe die Bosse auf die Vergangenheit des 31-Jährigen aufmerksam wurden. Ob die Entscheidung gegen Enrich tatsächlich damit zu tun hat, ließ S04 offen.

FC Schalke 04: Fans freuen sich über die Einsicht des Klubs

Für die Fans des Zweitligisten steht dagegen fest, dass dies der ausschlaggebende Grund war. Sie freuen sich, dass ihr Verein Größe beweist und an seinem Leitbild festhält. „Mein Verein überrascht mich positiv. Auch mal ein neues Gefühl“, kommentiert ein User auf Twitter.

-----------------------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: DFB-Manager bringt S04-Fans mit DIESER Aktion zum kochen – „Was gibt's da zu lachen?

FC Schalke 04: Ex-S04-Star suspendiert! Schock für IHN

FC Schalke 04: Entwarnung! Fans atmen auf – „Hab' Schlimmeres gedacht“

----------------------------------------

„Im Endeffekt die richtige Entscheidung. Habe ich ehrlichgesagt so nicht erwartet“, meint ein anderer. Auch Kommentare wie „Ganz starkes Zeichen!“ oder „Endlich mal Flagge zeigen, finde ich gut“, sind zu finden. (mh)