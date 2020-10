FC Schalke 04: Rudy verrät, was er von Schalke hält – und äußert eine große Hoffnung

Die erneute Leihe von Sebastian Rudy vom FC Schalke 04 zur TSG 1899 Hoffenheim kam überraschend und unter kuriosen Bedingungen.

Nun hat sich der Mittelfeldspieler über den Wechsel, den FC Schalke 04, dessen Perspektive und eine persönliche Hoffnung geäußert.

FC Schalke 04: Rudy hofft auf Schalker Kehrtwende

Am Deadline Day wurde Sebastian Rudy kurzfristig nach Hoffenheim transferiert. Die Königsblauen bekommen zwar keine Leihgebühr von den Kraichgauern. Weil Rudy jedoch auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, sparen die Knappen trotzdem bis zu drei Millionen Euro.

FC Schalke 04: Nach seinem Wechsel spricht jetzt Sebastian Rudy. Foto: imago images / RHR-Foto

Von seiner erneuten Rückkehr zur TSG habe der 30-Jährige erst kurzfristig erfahren, wie er nun in einem Interview zugibt. „Am Sonntagnachmittag“, antwortet er auf die Frage, wann er von der Möglichkeit einer erneuten Leihe erfahren habe, gegenüber dem „Kicker“.

Dadurch entgeht er auf Schalke, wo sie sich nach drei Spieltagen mit dem Abstiegskampf anfreunden müssen, einiges an Stress. Auch über die Probleme des aktuellen Tabellenletzten spricht Rudy. „Ich hatte schon das Gefühl, es war noch nicht ganz abgehakt, dass man lange nicht gewonnen hat. Das muss man aber und neu beginnen“, erklärt er bezogen auf die Sieglos-Serie.

Rudy scheint nur bei der TSG glücklich zu werden. Foto: imago images / Beautiful Sports

Dennoch hofft auch er, dass Schalke diese demnächst hinter sich lässt. „Die Schalker Mannschaft hat sehr großes Potenzial, man muss es nur auf den Platz bringen“, meint er. „Ich hoffe es wirklich, dass sie die Kehrtwende schaffen.“

>>> FC Schalke 04: Vereine waren bereits einig! DARAN scheiterte der da-Costa-Deal <<<

Ohne Rudy tritt Schalke nach der Länderspielpause gegen Union Berlin an und muss am folgenden Wochenende zum Revierderby zu Borussia Dortmund. Die erste Testbegegnung unter Manuel Baum konnte am Donnerstag mit 5:1 gewonnen werden (Alle Highlights der Partie gibt es hier >>>).

Comeback in der Nationalmannschaft?

Auch über seine persönlichen Ziele spricht Rudy. In Hoffenheim, wo er vergangene Saison Stammspieler war, muss er sich zunächst an das neue System von Trainer Sebastian Hoeneß gewöhnen.

----------------

Weitere Informationen zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Bizarrer Pokal-Streit – DFB gibt neuen Austragungstermin bekannt

FC Schalke 04: Überraschende Worte von Markus Schubert –„Bin glücklich, dass es für mich so gelaufen ist“

Schalke 04: Trainer-Legende kritisiert Naldo-Lösung heftig – „Ist ein Affront“

--------------

Sollte er dort wieder seine Leistungen zeigen können, hofft der nun ehemalige Spieler des FC Schalke 04 auf ein Comeback in der Nationalmannschaft. „So lange die Karriere läuft, hat man immer Hoffnung. Die werde ich auch nie aufgeben“, erklärt er. „Ich werde alles aus mir rausholen. Wer weiß, was noch passiert.“ (mh)