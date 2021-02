FC Schalke 04: Langfristige Zukunft bei S04? Bei dieser Frage weicht Kolasinac aus

Beim FC Schalke 04 geht die Abstiegsangst um und damit auch die Frage, welche Spieler dem Verein beim möglichen Gang in die zweite Liga erhalten bleiben könnten.

Schalke 04-Kapitän Sead Kolasinac will sich davon allerdings nicht beirren lassen. Auf die Frage nach seiner Zukunft reagiert er ausweichend.

FC Schalke 04: Geht Kolasinac mit in die zweite Liga?

Als absoluter Hoffnungsträger kehrte Sead Kolasinac im Januar nach Gelsenkirchen zurück. Von seiner Erfahrung und seiner Mentalität erhofften sich die Verantwortlichen einen enormen Schub für die ganze Mannschaft.

Doch Schalke steckt tiefer denn je im Tabellenkeller. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer. Im Umfeld schwindet langsam die Hoffnung auf den Klassenerhalt, doch Kolasinac selbst glaube zu „100 Prozent“ an die Rettung, verrät er nun bei der „WAZ“.

Kolasinac mit vollem Einsatz für Schalke 04. Foto: imago images/Poolfoto

Dennoch laufen auf Schalke auch die Planungen für die zweite Liga. Das verriet Finanz-Vorständin Christina Rühl-Hamers am Mittwoch beim Fantalk „mitGEredet“. Dabei verriet sie auch, dass sich ein Zweitligakader deutlich von dem aus der Bundesliga unterscheiden würde.

Wäre Kolasinac jemand, der mit in die zweite Liga gehen würde, um den Abstieg wieder auszubügeln? Auf diese Frage reagiert er ausweichend. „Wir dürfen jetzt nicht an die neue Saison denken. Das wäre in unserer Situation fatal“, meint der Verteidiger.

Die nächsten Partien von Schalke 04:

Union Berlin (A)

Borussia Dortmund (H)

VfB Stuttgart (A)

Mainz 05 (H)

VfL Wolfsburg (A)

Für ihn sei erstmal das Spiel am Samstag bei Union Berlin wichtig. „Wir haben alle das Ziel Klassenerhalt, das wir gemeinsam und entschieden verfolgen“, so der Kapitän. Auch sei er überzeugt davon, dass sich keiner seiner Mitspieler „mit anderen Dingen außer Schalke 04“ beschäftige.

Krach beim FC Schalke 04

Ohnehin wären Schalke und Kolasinac bei einem langfristigen Verbleib auch auf Arsenal London angewiesen. Die Leihe läuft aktuell nur bis zum Sommer. Der Vertrag des Bosniers bei den „Gunners“ ist allerdings noch bis 2022 datiert.

Während sich die Mannschaft auf das Gastspiel in der Hauptstadt vorbereitet, kam es am Freitagnachmittag auf dem Vereinsgelände der Knappen zu Protesten der Ultras. Eine Gruppe von mehrere hundert Fans versammelte sich vor der Geschäftsstelle und forderte den Rauswurf von Jochen Schneider.

Was Sead Kolasinac außerdem über die aktuelle Situation auf Schalke, die Rückkehr von Nabil Bentaleb und sein persönliches Verhältnis zu Kollegen und Trainer zu sagen hat, erfährst du im ganzen Interview bei der „WAZ“. (mh)