FC Schalke 04: Fans kommen die Tränen – magischer Ort wird dem Erdboden gleichgemacht

Es gibt wenige Stadien, an die der FC Schalke 04 beste Erinnerungen hat.

Einer davon ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, im Volksmund auch San Siro genannt. Dort hat der FC Schalke 04 zwei große Erfolge gefeiert. In einigen Jahren wird der magische Spielort dem Erdboden gleichgemacht.

FC Schalke 04 feierte hier große Erfolge

Am 21. Mai 1997 gelang dem FC Schalke 04 der bislang größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Im Uefa-Cup-Finale gewannen die Königsblauen gegen Inter Mailand in San Siro im Giuseppe-Meazza-Stadion. Die S04-Spieler werden bis heute noch stolz als die „Eurofighter“ betitelt. Das war schon das erste „Wunder vom Mailand“.

14 Jahre später kehrte Schalke ins traditionsreiche Stadion zurück. Dieses Mal war es ein Spiel in der Champions League. Gegen Titelverteidiger Inter war die Mannschaft vom damaligen Trainer Ralf Rangnick der klare Außenseiter. Was danach passierte, ging in die Geschichte ein.

Das Wunder von Mailand: 2011 gewann der FC Schalke 04 mit 5:2 gegen Inter Mailand. Foto: IMAGO / MIS

Im eigenen Stadion wurde Inter Mailand vom FC Schalke abgeschossen. Mit 5:2 gewann der Bundesligist das Viertelfinal-Hinspiel und feierte das zweite „Wunder“ von San Siro.

Giuseppe-Meazza-Stadion wird 2027 abgerissen

Jetzt gibt es eine schlechte Nachricht, denn der magische Spielort, an dem neben den beiden Wundern der Schalke noch andere legendäre Spiele stattfanden, wird komplett abgerissen. Dafür soll Platz für ein Milliardenprojekt geschaffen werden, das berichtet die italienische Zeitung „La Gazzetta dello Sport“.

Die neue Heimat, die als „Kathedrale“ bezeichnet wird, soll auf dem gleichen Grund wie das San Siro gebaut werden. Vorher war eigentlich geplant, dass Element des Giuseppe-Meazza-Stadions beibehalten werden sollen. Die spiralförmigen Stiegenhäuser an der Außenseite des Stadions sollten im Neubau mit verankert werden. Doch diese Pläne wurden über den Haufen geworfen.

Der Baubeginn ist für 2024 geplant. Die Eröffnung wird für die Saison 2027/28 prognostiziert. Bis zu 60.000 Fans finden dann Platz in der neuen Arena.

Für Schalke-Fans heißt es jetzt: Vor dem Abriss noch schnell nach Mailand. Denn der magische Ort wird es nicht mehr lange geben.