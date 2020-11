Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

FC Schalke 04: Wird ER zum großen Trumpf? In dieser Statistik ist ausgerechnet ein Schalker der Beste

Gelsenkirchen. Es ist nicht alles graues Mittelmaß beim FC Schalke 04! Auf dem Weg raus aus der Krise suchen die Knappen nach Erfolgserlebnissen, um für einen Mentalitätsschub zu sorgen.

Dabei sticht nun eine Statistik ins Auge, die ein Spieler des FC Schalke 04 anführt. Wird Salif Sané zum großen Trumpf im Kampf um den ersten Sieg seit 23 Spielen?

FC Schalke 04: Sané lässt alle Verteidiger hinter sich

Welche positiven Schlüsse können die Königsblauen aus der aktuellen Saison bisher ziehen? Zum einen blieb man zuletzt zwei Mal in Folge ohne Niederlage. Langsam aber sicher scheint Manuel Baum die Mannschaft zu stabilisieren.

Vor Sané zittern die Angreifer. Foto: imago images/Poolfoto

Gegen Mainz 05 schnupperten die Blauweißen lange Zeit sogar an einem Sieg, doch dies war ihnen auch im letzten Spiel vor der Länderspielpause nicht vergönnt. Ändert sich dies im Duell mit dem VfL Wolfsburg?

Wichtig wird dabei auch die Defensive werden. 22 Gegentreffer setzte es bislang – Negativ-Wert in der Liga. Trotzdem könnte ausgerechnet Innenverteidiger Sané zum Trumpf werden. Der Senegalese ist nämlich der beste Zweikämpfer der Liga.

---------------

Die besten Zweikämpfer der Liga:

Salif Sané, 71 Prozent Charles Aranguiz, 70,3 Prozent Willi Orban, 69,2 Prozent Mats Hummels, 68,4 Prozent Matthias Ginter, 66,7 Prozent

-------------

Das geht aus einer Auswertung des „Kicker“ hervor, der davon schreibt, dass Sané mit 71 Prozent die stärkste Zweikampfquote aller Spieler vorweisen kann. Damit lässt er auch sämtliche Spieler von Spitzenklubs wie Charles Aranguiz (Leverkusen), Willi Orban (Leipzig) und Mats Hummels (Dortmund) hinter sich.

+++ Ex-Schalke-Star Mesut Özil wird von Arsenal mit DIESEM Foto bloßgestellt +++

Beeindruckend ist besonders Sanés Stärke in der Luft. Bei Kopfbällen liegt die Quote des 1,96-Meter-Hühnen sogar bei 84,8 Prozent (via ligainsider.de). Von 33 Luftkämpfen konnte er 28 für sich entscheiden.

Hält Sané mit Rönnow dicht?

Lediglich am ersten Spieltag fehlte Sané in dieser Saison – Schalke verlor 0:8 in München. Es ist davon auszugehen, dass Baum auch gegen die Wölfe (verfolge das Spiel bei uns live >>>) auf den 30-Jährigen setzen wird.

---------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: So will Trainer Manuel Baum das große S04-Problem lösen

Schalke-Boss Schneider patzt als Rangnicks Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“ – hättest du es gewusst?

FC Schalke 04: Rolle rückwärts? Darauf will Baum nun doch erst mal verzichten

-------------

Zusammen mit der neuen Nummer 1 Frederik Rönnow soll dann der Kasten sauber gehalten werden. Kein Ding der Unmöglichkeit. Auch wenn Wolfsburg noch ungeschlagen ist – dem VfL gelangen gerade mal sieben Treffer. Fünf von sieben Spielen endeten dabei Remis. (mh)