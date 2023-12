Es war eine Hinrunde zum Vergessen für den FC Schalke 04! Nach einem katastrophalen Start wurde Ex-Trainer Thomas Reis entlassen. Neu-Coach Karel Geraerts sollte es jetzt für S04 richten. Doch eine richtige Trendwende konnte nicht eingeleitet werden.

Nach 17 Spielen stehen für den FC Schalke 04 nur 20 Punkte auf dem Konto. Das bedeutet Platz 14 in der Tabelle. Viel zu wenig für den ambitionierten Revierklub, der unbedingt wieder in die Bundesliga aufsteigen will. Der Rückstand auf die direkten Aufstiegsplätze ist enorm. Dennoch könnte ausgerechnet ein Konkurrent der 2. Bundesliga den Knappen Hoffnungen machen.

FC Schalke 04: Abgeschlagen, aber nicht chancenlos?

Ist der Traum vom Wiederaufstieg geplatzt? So ganz wollen einige Fans des FC Schalke 04 noch nicht damit abschließen, auch wenn der Rückstand auf den Relegationsplatz elf Punkte beträgt. Auf einen direkten Aufstiegsplatz sind es sogar 13 Zähler. Leihgabe Yusuf Kabadayi hat noch nicht aufgegeben. „Unser Saisonziel ist klar. Wir hoffen immer noch, werden das Ganze aber Schritt für Schritt angehen und dann schauen, ob es reicht“, sagte der Youngster gegenüber der „WAZ“.

Um in die Fußball-Bundesliga aufzusteigen, mussten in den vergangenen Jahren die Teams oft mehr als 60 Punkte holen, um direkt aufzusteigen. In der ersten Abstiegssaison 2021/22 holte S04 beispielsweise 65 Punkte und wurde Zweitligameister. Das heißt, dass in der Rückrunde mindestens 40 Zähler hermüssen.

Es ist eine enorme Punkteausbeute, die aber definitiv möglich ist. Das zeigte der aktuelle Tabellenzweite St. Pauli in der vergangenen Saison. Mit gerade einmal 17 Punkten standen die Kiezkicker in der Hinrunde auf den 15. Platz in der Tabelle. Lediglich Absteiger SV Sandhausen hatte noch weniger Punkte. In der Rückrunde schaffte der Hamburger Klub dann eine irre Aufholjagd, die aber nicht positiv endete.

St. Pauli sollte S04 Mut machen

Mit einem neuen Coach holte St. Pauli starke 41 Punkte und war damit die beste Rückrunden-Mannschaft. Für den Aufstieg hat es allerdings knapp nicht gereicht. Am Ende hatte der HSV acht Punkte mehr auf dem Konto und schaffte es noch in die Relegation. Auf die direkten Aufstiegsplätze waren es neun Zähler. Diese spektakuläre Aufholjagd sollte auch dem FC Schalke 04 nun Mut machen.

So schwach die Hinrunde auch war, in der Rückrunde könnte mit einer Siegesserie wieder Hoffnung geschöpft werden. Vor dem Jahresende sah es bei den Gelsenkirchenern auch ganz ordentlich aus. Gegen Osnabrück (4:0) und Rostock (2:0) gab es zwei Siege, nur zum Abschluss kam S04 gegen Fürth nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Sollte das Geraerts-Team in der Rückrunde also einen optimalen Start haben und mehrere Siege in Folge holen, wären die Aufstiegsplätze wieder in greifbarer Nähe. Doch gleich zu Beginn gibt es zwei dicke Brocken für die Schalker. Zum Rückrunden-Auftakt ist der HSV zu Gast und am 21. Spieltag gastiert S04 bei Tabellenführer Holstein Kiel.