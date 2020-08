FC Schalke 04: Comeback in der Veltins-Arena! Ex-S04-Star kehrt zurück

Gelsenkirchen. Da horchen die Fans des FC Schalke 04 auf. Ein ehemaliger S04-Star wird sein Comeback in der Veltins-Arena geben. Die Rückkehr ist jedoch nur von kurzer Dauer.

Der ehemalige Star des FC Schalke 04 will in Gelsenkirchen nur einen Zwischenstopp auf dem Weg zu einem internationalen Titel einlegen.

FC Schalke 04: Europa League in der Veltins Arena

Lange hat es gedauert, doch jetzt hat die UEFA den Spielbetrieb der Europa League wieder aufgenommen. Die übrigen Partien der K.o.-Phase finden als Finalturnier in Nordrhein-Westfalen statt – unter anderem auch im Stadion des FC Schalke 04.

Das Viertelfinale der Europa League:

Montag, 10. August:

Manchester United – FC Kopenhagen (in Köln)

Inter Mailand – Bayer Leverkusen (in Düsseldorf)

Schachtar Donzek – FC Basel (in Gelsenkirchen)

Wolverhampton – FC Sevilla (in Duisburg)

Bereits am vergangenen Mittwoch fand das erste Spiel auf Schalke statt. Inter Mailand konnte sich mit 2:0 gegen den FC Getafe durchsetzen und sicherte sich ein Ticket für das Viertelfinale. Am Dienstag, 11. August, wird dann die zweite Europa-League-Begegnung auf Schalke stattfinden.

Schachtar Donezk trifft dann auf den FC Basel. Mit dabei sein wird ein alter Bekannter der Blauweißen. Yevhen Konoplyanka wird an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Von 2016 bis 2019 spielte der Ukrainer in Gelsenkirchen. Nach drei Jahren zog es ihn im vergangenen Sommer weiter zu Schachtar.

Mit Donzek will er nun die Europa League aufmischen. Der ukrainische Meister bezwang unter der Woche den VfL Wolfsburg mit 3:0. Konoplyanka wurde zwar erst in der 86. Minute eingewechselt, gab aber direkt eine Vorlage. Da sie auch bereits das Hinspiel gewonnen hatten, durfte man sich am Ende über die Teilnahme am Viertelfinale freuen.

+++ Schalke 04: Spielplan-Schock! Albtraum-Start in neue Saison droht +++

Konoplyanka auf Schalke

In drei Jahren beim FC Schalke 04 kam Konoplyanka auf 78 Pflichtspiele für die Knappen. Bei den Königsblauen gelangen dem 30-Jährigen 13 Tore und neun Vorlagen. Nachdem er in seiner letzten Saison aber auf das Abstellgleis geriet, wechselte er für 1,5 Millionen Euro in seine Heimat.

Nun wird es immerhin eine kurzfristige Rückkehr nach Deutschland geben. Gewinnt Donzek wird Konoplyanka sicherlich eine weitere positive Erinnerung an Schalke gewinnen können.

Schalke im Trainingslager

